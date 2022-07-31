Федору Добронравову быстро нашли замену в сериале «Сваты»
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Федору Добронравову быстро нашли замену в сериале «Сваты»

Федору Добронравову быстро нашли замену в сериале «Сваты»
Ранее актер Федор Добронравов  сказал, что устал от многосерийного фильма. Седьмые «Сваты» ознаменовались важным событием — у Федора Добронравова, играющего главную роль Ивана Будько, появился дублер. Им стал мебельщик Сергей Сманцер, попавший на съемочную площадку совершенно случайно. Сманцеру достаточно было всего лишь пройтись перед камерой, чтобы режиссер утвердил его на роль. Правда в кадре он появляется всего один раз. «По сценарию мне нужно было подойти к клубу, посмотреть на стенд с анонсом фильма «Старые клячи» и зайти в клуб. Все снимали со спины», — рассказал второй Иван Будько.
Он также признался, что в восторге от актера Федора Добронравова, с которым познакомился уже после того, как сыграл его двойника. Это случилось во время съемок Масленицы около Минского тракторного завода. «И в кино, и в жизни актеры очень энергичные и позитивные. Когда мы подошли сфотографироваться с Федором Викторовичем, он как раз проходил мимо гримерной Татьяны Эдуардовны, дернул за ручку, но было заперто, тогда он сказал: «Ля — закрылись!» И вот это «ля» так бросается в глаза, понимаешь, что Добронравов такой же и в жизни, как в «Сватах»», — поделился своим открытием Сергей с «Комсомольской правдой». Ранее Добронравов заявлял, что устал от своего героя, с которым не может расстаться на протяжении 14 лет. И если все же будет еще одно продолжение «Сватов», он в нем участвовать отказывается.
# Шоу-бизнес Добронравов Федор
По материалам: z-aya

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