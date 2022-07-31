Финские предприятия задумались о сокращении производства из-за роста цен на газ
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Финские предприятия задумались о сокращении производства из-за роста цен на газ

Финские предприятия задумались о сокращении производства из-за роста цен на газYLE: финские предприятия задумались о сокращении производства зимой из-за роста цен на газ

Финские предприятия задумались о сокращении производства в случае, если цены на природный газ продолжат расти. Об этом сообщает YLE.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом цены на энергоноситель выросли в пять раз. Это сильно ударило по промышленному сектору Финляндии, который сильно зависит от природного газа и не может полностью отказаться от его потребления. По информации издания, особую обеспокоенность энергетический кризис вызывает у лесного и химического секторов промышленности. Если цены на голубое топливо продолжат расти, то некоторым предприятиям придется либо сократить производство, либо вообще закрыться на зиму.

Компании лесного сектора уже начали переходить на мазут вместо газа. Химическим предприятиям сложнее: каждая пятая компания в этом секторе использует природный газ в качестве источника энергии или сырья для производства и на поиск альтернативы понадобится немало времени. Издание отметило, что в случае нехватки газа финские власти отдадут приоритет домохозяйствам и важным объектам гражданской инфраструктуры — например, больницам.

Ранее стало известно, что из-за отказа от российских энергоносителей рядовые потребители Финляндии столкнутся с перебоями электроснабжения уже этой зимой. В частности, сообщалось, что операторы могут ограничить суточную подачу электроэнергии. Однако министр экономики Финляндии Мика Линтиля заверил граждан в обратном. По его словам, скорое введение в эксплуатацию третьего энергоблока АЭС «Олкилуото» позволит жителям страны встретить северные холода с бесперебойной подачей электричества.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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