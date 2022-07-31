Грехи недели: что можно и что нельзя делать c 1 по 8 августа 2022 года согласно православным традициям

В августе 2022 года православных ждут три Спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый, а две недели Успенского поста помогут укротить страсти. Календарь церковных дат на август 2022 включает также памятные даты в честь святых мучеников и праведников, а также чествование икон. Сегодня поговорим о том, как провести неделю с 1 по 8 августа, чтобы не нагрешить.

Какие церковные праздники отмечаются с 1 по 8 августа

1 августа — Обретение мощей преподобного Серафима Саровского, который отмечают в день канонизации святого в 1903 году. Святой Серафим, совершивший аскетический подвиг по науке древнего православия, в первую очередь призывал страждущих установить мир и покой в своей душе. И большим грехом он называл уныние духа. Сам он всегда светился мирной, тихой радостью, никогда никого не осуждая.





2 августа вспоминаем Пророка Илию, покровителя воинов и молний. В Ильин день православные старались не работать в поле, не купаться в водоемах, проводили день в молитвах и помогали бедным едой и вещами.

3 августа православные всего мира превозносят в своих молитвах имя равноапостольной Марии Магдалины, одной из жен-мироносиц. Именно Мария первая узнала о чудесном воскресении Иисуса Христа.

5 августа – празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери. Она принадлежит к числу наиболее чтимых святынь русской Православной Церкви. Святой образ помогает укрепить дух и веру, направляет на праведный путь, содействует просьбам о здравии, исцелении от болезней, обретении мира и покоя.

Как себя вести на этой неделе, чтобы не согрешить

Церковный календарь на первую неделю августа показывает, что больших православных праздников нет, но есть памятные даты. В этот период, как и в обычные дни, верующим необходимо правильно вести себя:

ежедневно молиться;

воздерживаться от ссор, скандалов, сплетен;

по возможности посетить храм, особенно в воскресенье.

Правила поведения православных людей в храме

Говоря о том, как нужно вести себя в православной церкви, следует особое внимание уделить подготовке к посещению этого места. По пути в храм необходимо готовиться к молитве. Важно отложить на время все свои заботы, внутренне примириться с близкими людьми. Рекомендуется прочитать следующую молитву:

Вниду в дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему в страхе Твоем.

Или Иисусову молитву:

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя, грешного (ую).

Прежде чем войти в храм, необходимо сделать три поясных поклона, непременно с крестным знамением. Обратите внимание: крестное знамение и поклон в сторону алтаря являются обязательными как при входе в церковь, так и при выходе из нее.

Лучше всего приходить в храм за двадцать минут до начала богослужения. За это время вы успеете подать поминальные записки, приобрести свечи, оставить пожертвование, приложиться к иконам.

Как правильно вести себя в православной церкви в том случае, если вы встретили своих знакомых? Поприветствуйте их молчаливым поклоном, не начинайте обсуждать какие-либо вопросы, и уж тем более не переходите с места на место во время богослужения.