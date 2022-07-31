Григорий Лепс едва не довел маму до могилы своими выходками

Певец Григорий Лепс оказался необразцовым сыном. Плохие отметки в школе, пристрастие к алкоголю, проблемы со здоровьем — Натэлле Лепсверидзе приходилось часто волноваться. Сам же певец не отрицает, что вызывал у родительницы беспокойства. У Григория Лепса путь к успеху пролегал через тернии. В молодости он перебивался небольшими заработками в ресторанах Сочи. Ночной график отнимал много сил, вокалист увлекался алкоголем. А после переезда в Москву пристрастился к наркотикам. Это отразилось на внешности, кроме того, Лепс стремительно потерял в весе минус 35 килограммов. Вскоре артист завязал с пагубными пристрастиями. Будучи уже популярным, в начале нулевых Лепс потерял голос. Для восстановления связок потребовалась операция, на сцену исполнитель хита «Натали» вернулся лишь спустя два года. Позже Лепс несколько раз попадал в больницу то со сломанными ребрами, то с острым бронхитом. Каждый раз мама певца Натэлла Семеновна переживала за сына. Однажды ей даже пришлось продать квартиру, чтобы вылечить сына от заболевания поджелудочной железы.«Гришуленька, сколько ты мне хлопот доставил в жизни, но все рано я тебя очень люблю. Ты — моя гордость. Береги себя», — обратилась к звезде 86-летняя родительница. В детстве Лепс тоже доставлял матери немало хлопот. Он плохо учился в школе, получал низкие оценки. Григория интересовали только музыка и спорт. Тогда мать Лепса надеялась, что сын оставит творчество и найдет призвание в совсем других профессиях. «Хотела, чтобы он был юристом или стоматологом. У него язык хорошо подвешен был в школе, а он все перечеркнул — «Я буду музыкантом». — «Ну будешь, так будешь». Сам пошел где-то нашел преподавателя и у него начал заниматься. Я даже не знала», — делится воспоминаниями Натэлла Семеновна в эфире передачи «Сегодня вечером» на канале «Россия 1». Отметим, у 60-летнего вокалиста прекрасные отношения с матерью, он часто навещает ее с детьми в Сочи. Натэлла Лепсверидзе следит за творчеством сына, посещает концерты и радуется его успехам.