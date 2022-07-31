Губернатор Севастополя сообщил об атаке ВСУ на штаб Черноморского флота
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Губернатор Севастополя сообщил об атаке ВСУ на штаб Черноморского флота

Губернатор Севастополя сообщил об атаке ВСУ на штаб Черноморского флота

Губернатор Севастополя сообщил об атаке ВСУ на штаб Черноморского флотаГубернатор Севастополя Развожаев заявил об атаке беспилотника на штаб Черноморского флота

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев утром в воскресенье, 31 июля, сообщил в своем Telegram-канале об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на штаб Черноморского флота (ЧФ).

Как заявил глава города, в результате атаки беспилотника пять сотрудников штаба Черноморского флота получили ранения, всем оказана помощь. Погибших в результате инцидента нет. На месте происшествия работают сотрудники ФСБ, выясняются обстоятельства случившегося.

Все праздничные мероприятия в городе из соображений безопасности отменены. Развожаев попросил жителей и гостей города сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома.

Позже Развожаев опубликовал фото с территории штаба Черноморского флота. На кадрах видно, что в здании выбито окно.



Обстрел Теткино

Накануне в субботу, 30 июля, глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Теткино российского региона, никто не пострадал.

В результате минометного обстрела были повреждены линии электропередачи по улицам Белопольская и Комсомольская. Несколько улиц остались без электроснабжения. Кроме того, была повреждена газовая труба.

Также на улице Белопольской в нескольких домах разбиты окна, осколками повреждены стены и заборы, пострадали несколько автомобилей. Вечером того же дня поврежденные линии электропередачи были восстановлены.



Обстрелы Брянской области

Утром того же дня украинские военные совершили обстрел села Ломаковка в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. В результате была повреждена электрическая подстанция и несколько домовладений.

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил подчиненным расследовать инцидент и установить личности украинских военных, причастных к совершению преступления.

За день до этого глава Брянской области показал кадры с места обстрела населенного пункта Сачковичи. По его словам, в результате обстрела никто не пострадал. Ударом ВСУ была повреждена линия электропередачи. После обстрела российские военные нанесли ответный удар, чем Богомаз объяснил новые «громкие хлопки» в Климовском районе.

Тремя днями ранее, 26 июля, Богомаз сообщал о другой атаке со стороны Украины на многосторонний автомобильный пункт пропуска «Троебортное» в Севском районе Брянской области. По его словам, на таможенный пост с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство. В результате пострадали четыре человека.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Губернатор Севастополя сообщил об атаке ВСУ на штаб Черноморского флота
Губернатор Севастополя сообщил об атаке ВСУ на штаб Черноморского
Япония пытается остаться в проекте "Сахалин-2"
Япония пытается остаться в проекте "Сахалин-2"
Июль стал для Game Pass одним из самых «насыщенных» месяцев
Июль стал для Game Pass одним из самых «насыщенных» месяцев
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Дракона
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Дракона
С начала апреля от укусов клещей пострадали 12 тысяч жителей Иркутской области
С начала апреля от укусов клещей пострадали 12 тысяч жителей
Анастасия Приходько обозвала сбежавших из Украины Потапа и Монатика нахлебниками
Анастасия Приходько обозвала сбежавших из Украины Потапа и Монатика
Народные приметы о том, к чему горят щеки: медицинское объяснение румянца
Народные приметы о том, к чему горят щеки: медицинское объяснение
Американист рассказал о будущем статусе Аляски
Американист рассказал о будущем статусе Аляски
Очень талантливые парни: финал соревнований по брейк-дансу
Очень талантливые парни: финал соревнований по брейк-дансу
Николайчук не смог уговорить Горину повторить «подвиг» Насти Роинашвили
Николайчук не смог уговорить Горину повторить «подвиг» Насти
Собираем урожай и не забываем об уходе за растениями: лунный календарь дачника и огородника на август 2022 года
Собираем урожай и не забываем об уходе за растениями: лунный
Спрогнозирован резкий скачок инфляции в Германии
Спрогнозирован резкий скачок инфляции в Германии

Топ на сегодня

Волна атак на NFT-сообщество в Discord, утечка JusTalk и другие события кибербезопасности
Волна атак на NFT-сообщество в Discord, утечка JusTalk и другие
Толпа освистала вице-премьера Германии Хабека за "разжигание войны"
Толпа освистала вице-премьера Германии Хабека за "разжигание
40 дней со дня смерти Пьера Нарцисса. Редкие семейные фото «шоколадного зайца»
40 дней со дня смерти Пьера Нарцисса. Редкие семейные фото
Почему Филиппа Киркорова не пустили в Кишинев
Почему Филиппа Киркорова не пустили в Кишинев
Занимаемся комнатными растениями: лунный календарь ухода и пересадки культур на август 2022 года
Занимаемся комнатными растениями: лунный календарь ухода и пересадки

Еще по теме

Музею Черноморского флота исполнилось 148 лет
В День защитника Отечества в Севастополе боевые корабли Черноморского флота посетили около 3 тысяч горожан и гостей города-героя
Военная прокуратура Черноморского флота отмечает своё 95-летие
К Сирии направлен российский корабль «Зелёный Дол» с крылатыми ракетами «Калибр»