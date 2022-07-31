Губернаторы Иркутской и Воронежской областей подписали соглашение о сотрудничестве
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Губернаторы Иркутской и Воронежской областей подписали соглашение о сотрудничестве

Губернаторы Иркутской и Воронежской областей подписали соглашение о сотрудничестве

Между правительствами Иркутской и Воронежской областей заключено соглашение о социально-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с целью консолидации усилий по реализации межрегиональных проектов и формирования взаимовыгодных отношений. Подписи под документом поставили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и губернатор Воронежской области Александр Гусев, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В рамках подписанного соглашения стороны намерены способствовать развитию торгово-экономических связей между организациями двух регионов, обмениваться информацией в сфере экономики, сотрудничать в области развития малого и среднего предпринимательства, содействовать становлению и развитию деловых контактов между субъектами малого и среднего бизнеса, взаимодействовать в сферах промышленности, транспорта, строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства.

Также стороны будут содействовать развитию взаимосвязей в отрасли сельского хозяйства; создавать благоприятные условия для всесторонних контактов в научной, образовательной и культурной сферах; взаимодействовать по вопросам охраны окружающей среды, оказания медицинской помощи, развития спорта и туризма; проводить скоординированную работу по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному и интернациональному воспитанию молодежи, формированию здорового образа жизни; способствовать укреплению и развитию контактов в сфере развития гражданского общества, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений.

Игорь Кобзев отметил, что в силу значительной географической удаленности структура взаимных поставок между Иркутской и Воронежской областями сегодня не столь обширна. В наш регион завозят в основном продовольственные товары, медицинское и промышленное оборудование, лакокрасочные материалы.

Вместе с тем, Иркутская область может рассмотреть возможность поставок бутилированной воды, дикоросов, БАДов, мучных кондитерских изделий длительного хранения. Приангарье заинтересовано в сотрудничестве в сферах животноводства и рыбохозяйственной деятельности, агротуризма.


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По материалам: irk

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