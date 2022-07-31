Июль стал для Game Pass одним из самых «насыщенных» месяцев
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Июль стал для Game Pass одним из самых «насыщенных» месяцев

Июль стал для Game Pass одним из самых «насыщенных» месяцев


Завершается июль, и теперь можно назвать точное количество игр, которые Microsoft добавила в подписку в течение этого месяца. Суммарно за июль подписку Game Pass пополнили 23 игры, что является одним из рекордных месяцев для подписки (если не учитывать «аномальные» месяцы, вроде пополнения десятками игр подписки на старте PC Game Pass или при добавлении в сервис EA Play).

При этом, июль порадовал игроков в Game Pass не только количеством игр, но и качеством этих проектов. Добавили несколько действительно крупных или ожидаемых проектов, при этом в разных жанрах:



Far Cry 5



Watch Dogs 2



MotoGP 22



As Dusk Falls

Появилось в подписке за июль немало интересных инди-игр:



PowerWash Simulator



Inside



Road 96

Поклонникам японских игр вернули проекты серии Yakuza:



Yakuza 0



Yakuza Kiwami



Yakuza Kiwami 2

Плюс в подписке расширилась библиотека игр для детей, в том числе и одной из лучших детских игр прошлого года — My Friend Peppa Pig.

Полный список проектов, которые пополнили Game Pass в июле, можно посмотреть здесь. Отметим, что действительно крупные игры в июле не были удалены из Game Pass, и при пополнении подписки на 23 игры, она лишилась всего 10 проектов.

# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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