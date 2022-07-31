Иран заявил о готовности завершить переговоры по ядерной сделке в кратчайшие сроки

Тегеран готов завершить процесс по достижению договоренностей, заявил глава иранской делегации на переговорах по возврату к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) Али Багери Кани. Об этом сообщает ТАСС.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предусматривала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента, принял решение об одностороннем выходе США из СВПД и восстановлении санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.

После этого прошло несколько раундов переговоров по восстановлению СВПД в первоначальном варианте. В частности, в июне в столице Катара Дохе состоялись непрямые переговоры между США и Ираном, в рамках которых обсуждался возврат к ядерной сделке. В министерстве иностранных дел Ирана эту встречу оценили положительно.

«Мы предоставили другой стороне свои предложения и идеи, чтобы подготовить почву для быстрого завершения переговоров», — отметил Али Багери Канн.

По его словам, Иран «тесно сотрудничает с партнерами по СВПД, особенно с координатором ЕС, чтобы предоставить США еще один шанс вернуться к сделке».

В начале марта Министр иностранных дел России Сергей Лавров переговорил по телефону с иранским коллегой Хоссейном Амир Абдоллахианом. В ходе разговора, в том числе, министры обсудили восстановление полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.