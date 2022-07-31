Ирине Аллегровой олигархи объявили бойкот

По слухам, певица Ирина Аллегрова слишком заломила цену за концерты. Светского журналиста Феликса Грозданова возмутила стоимость 50-минутного выступления на корпоративе Ирины Аллегровой. По его мнению, 12 миллионов рублей — ужасающе большая сумма для концерта «под фонограмму» и в «камзоле, который она не снимает годами». Журналист заявил, что звезда оторвалась от реальности со своими запросами и даже не представляет, сколько зарабатывают в России шахтеры, учителя и медсестры, чей труд гораздо важнее для общества.«Пугачева столько не просила за концерт. А Аллегрова по степени таланта и рядом с ней не стояла», — процитировал Феликса PROZVEZD. Грозданов отметил, что требования артистки разозлили даже весьма обеспеченных людей, из-за чего они перестали заказывать ее выступления. «Наши олигархи не дураки. По 12 миллионов ей никто отваливать не желает. По моей информации, многие из них объявили ей бойкот», — подытожил журналист.