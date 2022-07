Итоги недели: биткоин закрепился выше $23 000, а Чанпэн Чжао обвинил Bloomberg в клевете

Биткоин закрепился выше $23 000 после заседания ФРС, СМИ узнали о расследованиях в отношении Coinbase и Kraken, Чанпэн Чжао подал иск против Bloomberg и другие события уходящей недели.

ФРС повысила ключевую ставку. Биткоин закрепился выше $23 000

В среду, 27 июля, Федеральная резервная система США (ФРС) повысила диапазон ключевой ставки сразу на 75 базисных пунктов, до 2,25–2,5%. 28 июля бюро экономического анализа Министерства торговли сообщило, что по итогам апреля-июня ВВП страны сократился на 0,9% относительно I квартала 2022 года.

Ведущие криптовалюты отреагировали на новости ростом. За минувшую неделю цена биткоина увеличилась почти на 6%, Ethereum — на 10%. На момент написания первый актив торгуется вблизи $23 750, второй — около отметки $1700.

Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.Часовой график ETH/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Все цифровые активы из топ-10 по капитализации закрыли неделю в зеленой зоне. Лучшую динамику показал Polkadot (DOT) — его цена выросла почти на 21%.

Данные: CoinGecko.

Мнения экспертов касательно дальнейшего развития событий разделились. Бывший топ-менеджер Goldman Sachs и макроинвестор Рауль Пал заявил, что рынок готовится к развороту тренда в свете роста денежной массы.

В Guggenheim Partners предупредили о возможном снижении котировок. По словам главного инвестиционного директора компании Скотта Майнерда, индустрия еще «не очистилась» от проблемных участников.

Bloomberg: SEC начала расследование деятельности Coinbase

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении Coinbase Global из-за возможного предоставления жителям США доступа к торговле цифровыми активами, которые могут расцениваться как ценные бумаги, выяснило агентство.

Информация негативно повлияла на котировки акций Coinbase. 25-26 июля курс COIN обвалился более чем на 20%. В результате принадлежащая Кэти Вуд инвестиционная компания ARK Invest суммарно продала 1,41 млн акций Coinbase стоимостью ~$75 млн. Однако последовавший после рост биткоина и рынка в целом компенсировали часть падения.

Чанпэн Чжао подал в суд на Bloomberg за клевету

Глава криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао подал судебный иск в Гонконге против Bloomberg Businessweek, обвинив его в клевете.

Топ-менеджер утверждает, что 250-й выпуск китайской версии издания под названием «‎Финансовая пирамида Чанпэна Чжао» содержит порочащие и наносящие вред имиджу СЕО Binance материалы.

AntPool инвестирует $10 млн в экосистему Ethereum Classic на фоне грядущего перехода Ethereum на PoS

Связанный с Bitmain майнинговый пул AntPool анонсировал инвестиции в размере $10 млн в экосистему Ethereum Classic (ETC) с планами увеличить финансирование в будущем. За последнюю неделю цена криптовалюты выросла на более чем на 60% и вернулась в топ-20 крупнейших по капитализации активов.

Внимание сообщества к ETC обусловлено последними новостями о грядущем переходе Ethereum на алгоритм Proof-of-Stake после финального слияния в тестовой сети Goerli. Другой ключевой фактор — ожидаемая миграция майнеров в альтернативные сети. Ранее о привлекательности Ethereum Classic для майнеров заявлял Виталик Бутерин.

СМИ: власти США заподозрили Kraken в нарушении санкций

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США может взыскать штраф с биржи Kraken за нарушение санкционного режима. Расследование ведется с 2019 года, сообщили в NYT.

По данным издания, в рамках коммуникации внутри фирмы CEO Kraken Джесс Пауэлл разместил таблицу с верифицированными аккаунтами биржи. Из нее следовало, что у платформы было 1522 пользователя в Иране, 149 в Сирии и 83 на Кубе. Впоследствии документ удалили.

В США подали коллективный иск против ​​Celsius Network

Иск представляет юридическая фирма Bragar Eagel & Squire, P.C. Юристы выступили от имени физических и юридических лиц, которые инвестировали в Celsius. Среди ответчиков — Celsius Lending LLC, Celsius KeyFi LLC и глава компании Алекс Машинский. Они, как считают юристы, нарушили положения Закона о биржах и ввели в заблуждение инвесторов касательно «своих финансовых продуктов».

На этой неделе Celsius подала ходатайство о привлечении бывшего финансового директора Рода Болджера в качестве консультанта при проведении процедуры банкротства. Компания также пострадала от утечки данных, произошедшей из-за компрометации сервиса электронной почты Customer.

Babel Finance потерял $280 млн на торговле клиентскими средствами

Поставщик криптофинансовых услуг Babel Finance потерял более $280 млн в результате неудачных торговых решений с клиентскими средствами. В период падения курса биткоина с $30 000 до $20 000 принудительной ликвидации подверглись нехеджированные позиции на сумму 8000 BTC и ~56 000 ETH.

FTX предложила клиентам Voyager ускоренный способ возврата средств

FTX предложила клиентам Voyager Digital открыть счета на бирже, на которых будут аккумулироваться поступления с их требований о банкротстве криптоброкера. При согласии и одобрении суда они получат доступ к активам раньше, чем при стандартной процедуре ликвидации.

На этой неделе основатель стартапа Ethos и бывший директор по инновациям Voyager Шинго Лавин направил в суд возражение против предложенного криптоброкером плана реструктуризации.

Лавин представил собственный проект реорганизации бизнеса компании, который состоит из восьми пунктов. Программа включает увольнение руководителей Voyager, прекращение связанных с кредитованием операций и запуск recovery-токена для выплат по обязательствам.

Сообщество Lido отклонило продажу 10 млн LDO фирме Dragonfly Capital, а пользователи Harmony добились пересмотра компенсационного плана

Сообщество платформы Lido Finance проголосовало против предложения о продаже 10 млн токенов LDO венчурной фирме Dragonfly Capital. Предложенный токенсейл представлял собой часть плана по диверсификации казначейства Lido. При этом не предусматривалось локап-периода.

Основатель блокчейн-проекта Harmony Стивен Це заявил, что команда пересмотрит предложение по компенсации жертвам взлома кроссчейн-моста Horizon на $100 млн за счет выпуска дополнительных нативных токенов ONE.

Прежний план предполагал проведение хардфорка и две вариации выплат — на 2,4 млрд ONE (для компенсация 50% ущерба) или 4,97 млрд ONE (для выплаты 100% ущерба). Сообщество раскритиковало оба варианта, поскольку дополнительная эмиссия ONE могла негативно повлиять на курс актива.

Майкл Сэйлор допустил нестабильность Ethereum в ближайшие три года

Глава MicroStrategy Майкл Сэйлор в ходе выступления на саммите Blockchain Economy в Стамбуле раскритиковал Ethereum в преддверии обновления The Merge. По его словам, для стабилизации второй по капитализации криптовалюты может потребоваться дополнительное время.

Сэйлор отметил, что институциональным инвесторам важно видеть законченную версию протокола, работающую без взломов на протяжении 5–10 лет. Он допустил, что в ближайшие три года Ethereum может быть нестабильным.





