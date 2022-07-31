Япония пытается остаться в проекте "Сахалин-2"
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Япония пытается остаться в проекте "Сахалин-2"

Япония пытается остаться в проекте "Сахалин-2"

Представители Японии уведомили Вашингтон, что страна останется в проекте "Сахалин-2" после решения Москвы сделать оператором проекта российскую компанию. Об этом по итогам прошедших в пятницу переговоров рассказал министр экономики, торговли и промышленности империи Коити Хагиуда.

По его словам, Япония сохранит долю в совместном с Россией проекте не только в целях обеспечения энергетической безопасности, но и чтобы место японских компаний не заняли другие игроки, готовые еще сильнее увеличить доходы РФ от нефтегазового сектора.


"Мы объяснили американской стороне, что в этом вопросе планируем сохранить статус-кво. Думаю, что они поняли нашу позицию. В противном случае наше место займут другие организации, что лишь увеличит доходы России", - заявил министр.

В начале июля российский президент Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в топливно-энергетической сфере из-за недружественных действий других стран. Теперь все права и обязанности зарегистрированной на Бермудских островах "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд", работающей на основе соглашения о разделе продукции, перейдут российской государственной компании. Иностранным акционерам бермудской компании — Shell, Mitsui и Mitsubishi — дадут месяц на то, чтобы сообщить правительству РФ о том, намерены ли они получать доли в новом операторе. Если же они откажутся, то власти оценят их доли и продадут не позднее чем через четыре месяца с момента отказа, а деньги вернут.

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По материалам: uposters.ru

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