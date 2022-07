Эти 10 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 2-5 августа + релизы в Game Pass

Вадим Карасев





На следующей неделе, со 2 по 5 августа, на данный момент запланирован релиз 10 игр на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. При этом, громких релизов в списке нет, из ожидаемых игр можно отметить Turbo Golf Racing, которая сразу после выхода должна стать частью подписки Game Pass.

Следующие игры появятся на Xbox в период со 2 по 5 августа:

Game Pass

Azure Striker GUNVOLT 3 (2 августа)Frogun (2 августа)After Wave: Downfall (3 августа)South of the Circle (3 августа)Gale of Windoria (4 августа)Gigapocalypse (4 августа)QuByte Classics: Thunderbolt (4 августа)Turbo Golf Racing (4 августа)Flying Soldiers (5 августа)Roll the Cat (5 августа)

На данный момент известно только про одну игру, которая пополнит Game Pass на следующей неделе:

Turbo Golf Racing (4 августа)

Но в начале недели Microsoft должна представить подборку Game Pass на первую половину августа, где можно ожидать приятные сюрпризы.