Как Григорий Лепс получил свой самый известный хит
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Как Григорий Лепс получил свой самый известный хит

Как Григорий Лепс получил свой самый известный хит
На певца Григория Лепса слава упала на голову. 30 июля на Первом канале вышел выпуск шоу «Сегодня вечером» с ведущим Николаем Цискаридзе. Телепередачу посвятили 60-летию известного российского певца Григория Лепса. В эфире программы присутствовал создатель хита «Рюмка водки на столе», которая принесла юбиляру огромную популярность среди слушателей. В этом году композиция в исполнении Лепса отмечает юбилей — 20 лет. Автором песни является композитор и певец Евгений Григорьев, выступающий под псевдонимом Жека. Он рассказал, что написал песню в 1995 году и даже какое-то время исполнял ее составе своей рок-группы, когда жил в Кургане. Артист пояснил, что композиция пользовалась популярностью на местных рок-фестивалях на Урале, Приуралье и в его родном городе. Певец рассказал, что песню часто просили исполнить «на бис», и уже тогда он понял, что в ней что-то есть. Судьбоносная встреча с будущим исполнителем «Рюмки водки на столе» произошла у Григорьева в тот момент, когда он находился в Москве и работал над своим дебютным альбом на студии друзей-земляков. В один из дней туда пришел Григорий Лепс, чтобы записать песню «Шелест». «Я смотрю и думаю: «Ни фига себе, как он поет». Набрался смелости, подошел к нему с кассетой и сказал: «Гриш, для вас песня есть, послушайте пожалуйста». Он такой: «Ладно, послушаю. Сколько ты хочешь за песню?». Сошлись в итоге на 300 долларах», — рассказал Евгений Григорьев. Автор хита отметил, что после того, как песня зазвучала на телевидении, его не покидало чувство гордости за свое творчество. «Я думал: «Блин, моя песня звучит. Значит, я еще что-то в этой жизни стою», — добавил Жека.
Присутствовавшая на праздничном вечере певица Лариса Долина сообщила, что эта песня является самой популярной в караоке. Кроме того, певец Николай Басков, пришедший поздравить именинника, рассказал, что иногда исполняет эту композицию в караоке и всегда делает это с любовью. Кроме того, во время программы артист напомнил, что в 2015 году на шоу «ДОстояние РЕспублики» спародировал Григория Лепса и перепел еще один его хит «Натали». «Я добавил в эту песню немного нежности», — с шуткой заметил Басков. К слову, Григорий Лепс заявлял, что заработал на композиции «Рюмка водки на столе» более 50 миллионов долларов. Вместе с тем он отмечал, что это была единственная песня в его репертуаре, в которой он был абсолютно уверен. Также Лепс признавался, что был не уверен в дальнейшей популярности трека «Самый лучший день». В свою очередь песню «Я счастливый» он назвал хорошей, а композицию «Я стану водопадом» — замечательной.
# Шоу-бизнес Лепс Григорий
По материалам: z-aya

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