Как Григорий Лепс получил свой самый известный хит

На певца Григория Лепса слава упала на голову. 30 июля на Первом канале вышел выпуск шоу «Сегодня вечером» с ведущим Николаем Цискаридзе. Телепередачу посвятили 60-летию известного российского певца Григория Лепса. В эфире программы присутствовал создатель хита «Рюмка водки на столе», которая принесла юбиляру огромную популярность среди слушателей. В этом году композиция в исполнении Лепса отмечает юбилей — 20 лет. Автором песни является композитор и певец Евгений Григорьев, выступающий под псевдонимом Жека. Он рассказал, что написал песню в 1995 году и даже какое-то время исполнял ее составе своей рок-группы, когда жил в Кургане. Артист пояснил, что композиция пользовалась популярностью на местных рок-фестивалях на Урале, Приуралье и в его родном городе. Певец рассказал, что песню часто просили исполнить «на бис», и уже тогда он понял, что в ней что-то есть. Судьбоносная встреча с будущим исполнителем «Рюмки водки на столе» произошла у Григорьева в тот момент, когда он находился в Москве и работал над своим дебютным альбом на студии друзей-земляков. В один из дней туда пришел Григорий Лепс, чтобы записать песню «Шелест». «Я смотрю и думаю: «Ни фига себе, как он поет». Набрался смелости, подошел к нему с кассетой и сказал: «Гриш, для вас песня есть, послушайте пожалуйста». Он такой: «Ладно, послушаю. Сколько ты хочешь за песню?». Сошлись в итоге на 300 долларах», — рассказал Евгений Григорьев. Автор хита отметил, что после того, как песня зазвучала на телевидении, его не покидало чувство гордости за свое творчество. «Я думал: «Блин, моя песня звучит. Значит, я еще что-то в этой жизни стою», — добавил Жека.Присутствовавшая на праздничном вечере певица Лариса Долина сообщила, что эта песня является самой популярной в караоке. Кроме того, певец Николай Басков, пришедший поздравить именинника, рассказал, что иногда исполняет эту композицию в караоке и всегда делает это с любовью. Кроме того, во время программы артист напомнил, что в 2015 году на шоу «ДОстояние РЕспублики» спародировал Григория Лепса и перепел еще один его хит «Натали». «Я добавил в эту песню немного нежности», — с шуткой заметил Басков. К слову, Григорий Лепс заявлял, что заработал на композиции «Рюмка водки на столе» более 50 миллионов долларов. Вместе с тем он отмечал, что это была единственная песня в его репертуаре, в которой он был абсолютно уверен. Также Лепс признавался, что был не уверен в дальнейшей популярности трека «Самый лучший день». В свою очередь песню «Я счастливый» он назвал хорошей, а композицию «Я стану водопадом» — замечательной.