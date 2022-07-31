Как метеопатам подготовиться к двухдневной магнитной буре и какой силы она будет

Конец июля запомнится метеопатам двухдневной магнитной бурей. Чтобы быть готовыми к любым ее последствиям, следует знать, какой силы будут ее удары.

Когда ожидать двухдневные магнитные бури

Последняя магнитная буря в июле начнется с 30 и продлится до 31 числа. Ощутимые ее колебания будут лишь один день — 30 июля, а на следующий день станет легче. Сила удара магнитной бури 30 июля будет достигать уровня 3-4 баллов. Ее последствия могут вызвать негативный отклик у метеопатов.





Сильное влияние бурь может испытать следующая категория граждан:

беременные женщины;

кормящие матери;

маленькие дети;

люди пожилого возраста;

люди с хроническими недугами.

У каждого из них может ухудшиться состояние здоровья. Во время магнитных бурь фиксируется много случаев инфарктов и инсультов. У людей обостряются хронические недуги, поэтому нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Гипертоникам необходимо пить больше чистой воды и не употреблять соленую пищу. Гипотоникам следует принимать тонизирующие настои.

Какие симптомы может вызывать магнитная буря

У метеопатов и слишком чувствительных людей в период действия магнитной бури могут проявляться следующие симптомы:

перепады артериального давления;

учащенное сердцебиение;

ухудшение общего состояния здоровья;

мигрень и головокружение;

обострение хронических недугов;

слабость и апатия;

нарушение сна и бессонница;

боли в суставах и мышцах.





В этот период очень важно следить за показателями своего артериального давления и пульсом. Это необходимо делать для предупреждения ухудшения состояния. В крайнем случае можно прибегнуть к употреблению лекарственных средств.

Залогом хорошего самочувствия является соблюдение принципов здорового питания и режима дня.

Как уберечься от негативного влияния магнитных бурь

Каждый человек может самостоятельно уберечь себя от негативных последствий магнитной бури, для этого необходимо делать следующее:

сократить употребление крепкого кофе, чая и алкоголя;

убрать из рациона питания жирную, жареную, соленую и острую пищу;

избегать конфликтных ситуаций и стрессов;

не начинать новое дело и не заниматься работой, требующей повышенной концентрации внимания;

не садиться за руль автомобиля;

не заниматься тяжелым физическим трудом;

больше времени проводить на свежем воздухе;

отказаться от использования гаджетов и мобильных телефонов;

как можно чаще проветривать свою комнату;

больше времени уделять отдыху и сну;

соблюдать распорядок дня;

принимать контрастный душ;

пить только травяные чаи и очищенную воду.





Лишь придерживаясь всех выше указанных рекомендаций, каждый метеопат сможет легче перенести период действия магнитных бурь. Если же состояние не улучшается даже после принятия лекарственных препаратов, то необходимо обратиться за помощью к медикам. Заниматься самолечением не рекомендуется, иначе можно ухудшить свое состояние.