Кирилл Сафонов уехал в Америку
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Кирилл Сафонов уехал в Америку

Кирилл Сафонов уехал в Америку
Актер Кирилл Сафонов отправился к дочери в Штаты. Артист отправился в заслуженный отпуск. Уже много лет подряд в перерывах между работой актер прилетает в Израиль. В молодости он провёл там семь лет своей жизни и именно там случился его дебют в кино. За это время Сафонов навсегда проникся местной культурой и особенной атмосферой. На самом деле у российского актера был еще один веский повод уехать за границу, ведь у него была запланирована встреча с дочерью Анастасией. Модель давно живёт в Штатах и со своим отцом видится лишь пару раз в год. Накануне в Сеть попали кадры их первого за долгое время свидания. Дочь Сафонова опубликовала снимок с отцом, которого она, видимо, уже и не надеялась увидеть этим летом. «Лучший сюрприз в мире», — поделилась Анастасия радостью.
Семейное фото было сделано в Тель-Авиве, куда актер прилетел на днях. Любопытно, что он не стал афишировать свой отъезд из страны. Вероятно, не хотел попадать под одну гребенку со звездами, которым потом приходится оправдываться и опровергать слухи об эмиграции. Напомним, что Анастасия родилась в первом браке Сафонова. Мать модели Елена умерла в 2018 году от алкоголизма. Она не хотела признавать проблемы с зависимостью и не принимала помощь родных. 12 лет назад Сафонов женился на певице Саше Савельевой, которая в 2019 году родила ему сына Леона.
# Шоу-бизнес Сафонов Кирилл
По материалам: z-aya

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