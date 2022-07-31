Команда Cardano перенесла активацию хардфорка Vasil

Разработчики перенесли активацию хардфорка Vasil в сети Cardano. По словам технического директора IOG Кевина Хэммонда, команда хочет убедиться, что все стороны процесса готовы к обновлению.

«Очевидно, что может пройти еще несколько недель, прежде чем мы перейдем к реальной имплементации Vasil. Это невероятно важно. Все пользователи должны быть готовы к хардфорку, чтобы процесс прошел гладко», — заявил Хэммонд.

Он также отметил, что IOG сосредоточена на решении некоторых проблем в тестовой сети, постепенно продвигаясь к релизу версии программного обеспечения Cardano 1.35.2. Новый клиент исправляет ряд выявленных в ходе тестирования неисправностей, в том числе связанных с децентрализованными приложениями.

«Цель заключается в том, чтобы устранить последние проблемы по мере приближения к хардфорку. Мы исправляем ориентированные на тестировщиков функции, чтобы все было правильно и без спешки», — добавил он.

Vasil включает четыре предложения по улучшению сети Cardano, ориентированные на снижение транзакционных комиссий и повышение безопасности сети. Обновление также упростит взаимодействие со смарт-контрактами проекта.

Изначально хардфорк планировали активировать в конце июня 2022 года, однако затем дату перенесли на следующий месяц.

Напомним, в июле разработчики развернули обновление Vasil в тестнете Cardano.