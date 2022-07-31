Ксения Бородина в шоке от голых фото Бритни Спирс

Ведущая Ксения Бородина жестко высказалась в адрес певицы. Бритни Спирс, избавившись от родительской опеки, часто демонстрирует свои обнаженные фото. О контенте певицы резко высказалась ведущая Ксения Бородина. Блондинка много лет находилась под опекой отца: Бритни не разрешалось самостоятельно выходить из дома, пить алкоголь, вести социальные сети. И теперь, освободившись от контроля, Бритни начала жить той жизнью, о которой давно мечтала. Однако не всем поведение поп-дивы понятно. Так, 39-летняя телеведущая Ксения Бородина раскритиковала Спирс за излишнюю откровенность. «Ребят, а у вас есть здравое объяснение этим фотографиям? Что она все время хочет нам этим сказать? Она же вроде была адекватная, потом алкоголь, наркота. Это я все помню. Но просто она завела блог и началось вот это. На хрена нам ее жопа все время, еще и так дешево. Дурной пример заразителен. Ну съемки есть откровенные ок, а это-то что такое? Кому это гуд?» — написала возмущенная ведущая скандальной телестройки.Некоторые узрели в этом посте намек на коллегу Ксении — 36-летнюю Ольгу Бузову. Последняя практически ежедневно выкладывает фотографии с оголенной пятой точкой, всячески хвастаясь своей фигурой. «По ходу Бузова хочет ее пережопить»; «Это же кумир Бузовой! Она тоже постоянно свою жопу выставляет! Вот с кого берет пример!»; «Бузова тоже не далеко ушла. Видать уже никак не может зацепить никого», — посмеялись пользователи Сети. Тем не менее, нашлись и те, кто встал на защиту Бритни. «Она кайфует и радуется жизни, и срала она на всех, может у нее и с психикой не в порядке… А Вы, Ксения, стали очень злая и завистливая»; «Очень жаль ее. Такая была знаменитая и такая несчастливая судьба. Зависть ее угробила, видно, что девчонка была добрая, вот и сломалась»; «Поэтому она и была под опекой своих родителей несмотря на высокий возраст. Хотя в ее случае это когда годами застываешь в юности — психическое отклонение», — высказали свое мнение подписчики Бородиной. Напомним, Ольга Бузова в последнее время совершает неоднозначные поступки, которые вызывают шквал критики как среди хейтеров, так и среди коллег по шоу-бизнесу. Недавно исполнительница хита «Мало половин» призналась со сцены, что влюблена в большие пенисы. Это возмутило актрису Яну Поплавскую. «Большой пенис Ольги Бузовой! Мне сложно представить, как и в каком состоянии «здравого рассудка» можно было пригласить это во МХАТ! МХАТ, слава Богу, спасен от этой «одаренной» женщины! Но культуру Ольга Бузова по-прежнему продолжает нести в массы. Говно не тонет, оно всегда на плаву!» — эмоционально высказалась Яна о бывшей ведущей «ДОМа-2».