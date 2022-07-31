Ксения Собчак двуличная рыба прилипала, заявил Шахназаров
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Ксения Собчак двуличная рыба прилипала, заявил Шахназаров

Ксения Собчак двуличная рыба прилипала, заявил Шахназаров
Ведущая и журналистка Ксения Собчак не дает покоя многим. Публицист Михаил Шахназаров не упускает возможность пройтись по Ксении Собчак. Он активно следит за каждым высказыванием блондинки и делится своим мнением с фолловерами. На этот раз Шахназаров отметил, что аналитика у Ксении не просто хромает.
«Аналитика не конек Собчак. Да и писанина. Она ведь тоже поначалу ускакала в пустыни Израиля, но возвернулась… На самом деле, Собчак – это такая смесь рыбы-прилипалы с хамелеоном. Частью народа она быть не может по причине ненависти к нему, а относительно элит... Туго у нас с ними. Это ведь и кровь, и порода, кои на уровне энергетики чувствуются, а не вот это вот все», - написал Шахназаров в своем телеграм-канале.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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