Ксения Собчак двуличная рыба прилипала, заявил Шахназаров

Ведущая и журналистка Ксения Собчак не дает покоя многим. Публицист Михаил Шахназаров не упускает возможность пройтись по Ксении Собчак. Он активно следит за каждым высказыванием блондинки и делится своим мнением с фолловерами. На этот раз Шахназаров отметил, что аналитика у Ксении не просто хромает.«Аналитика не конек Собчак. Да и писанина. Она ведь тоже поначалу ускакала в пустыни Израиля, но возвернулась… На самом деле, Собчак – это такая смесь рыбы-прилипалы с хамелеоном. Частью народа она быть не может по причине ненависти к нему, а относительно элит... Туго у нас с ними. Это ведь и кровь, и порода, кои на уровне энергетики чувствуются, а не вот это вот все», - написал Шахназаров в своем телеграм-канале.