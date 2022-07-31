Ксения Собчак посмеялась над оскорблениями Баскова
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Ксения Собчак посмеялась над оскорблениями Баскова

Ксения Собчак посмеялась над оскорблениями Баскова
Певец Николай Басков жестко прошелся по журналистке и ведущей Ксении Собчак. Артист посвятил Ксении Собчак стихотворение, в котором оскорбил телеведущую. Но знаменитость не осталась в стороне и оценила его поэтический дар. Днем Николай Басков в личных соцсетях неожиданно для многих выпустил стихотворение, которые посвятил Ксении Собчак. Там в грубой форме он отозвался о том, что она высмеяла творчество Олега Газманова.
Собчак не стала молчать и в социальных сетях решила ответить на поэтическое творчество Баскова. «Что сказать про стихотворный дебют Николая Баскова? Рифма «кляча — собчачье» — это свежо. Обошлось без «ДОМа-2» и на том спасибо. Жду от него развития таланта в этом направлении и новые стихи с какой-нибудь затейливой рифмой», — написала телеведущая. Напомним, в стихотворении от Баскова есть рифма «кляча — Собчачье», кроме того, золотой голос России считает, что телеведущая «мерзко ползает по культурному телу родины». Также он считает, что Ксения «обгадила народного артиста», а сама чаще всего «плюет навстречу ветру».
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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