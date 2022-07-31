Кто родился 31 июля

Мурад Станиславович Гаджиев (61 год), член Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Возглавлял Дербентский коньячный комбинат. Занимал пост председателя городского собрания г. Дербента. Был депутатом Народного собрания Республики Дагестан.

Избирался депутатом Государственной Думы VI и VII созывов.

Павел Михайлович Федяев (40 лет), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Руководил финансово-экономическими подразделениями, занимал пост вице-президента Холдинговой компании «Сибирский деловой союз», возглавлял ООО «Торговый дом «СДС-Алко».

Избирался депутатом Государственной Думы VI и VII созывов.

Александр Юрьевич Пронюшкин (35 лет), член Комитета Совета Федерации по экономической политике. Работал в ООО «Муромская стрелочная компания», ООО «Евразийская стрелочная компания». Был заместителем координатора, координатором Муромского отделения ЛДПР.

С октября 2018 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Владимирской области.

А ещё в этот день родились:

Эдита Станиславовна Пьеха, российская эстрадная певица. Народная артистка СССР. Начала выступать в середине 1950-х годов с первым в СССР вокально-инструментальным ансамблем «Дружба», в котором проработала до 1976 года. Затем Эдита Пьеха организовала свой ансамбль.

Первые пластинки певицы вышли в 1956 году. Всего она выпустила более 10 дисков-гигантов и три компакт-диска. Песни Эдиты Пьехи вошли в золотой фонд отечественной эстрады: «Огромное небо», «Наш сосед», «Венок Дуная», «Город детства», «Хорошо», «Песня остается с человеком», «Ничего не вижу», «Каравелла», «Нам рано жить воспоминаниями» и др. Всего в репертуаре певицы свыше 500 песен.

Эдита Пьеха выступала с концертами более чем в 40 странах мира, первой из советских эстрадных артистов пела в Карнеги-холл в Нью-Йорке.

Певица снималась в кинофильмах «Судьба резидента», «Неисправимый лгун», «Бриллианты для диктатуры пролетариата».

Леонид Аркадьевич Якубович (77 лет), российский телеведущий. Народный артист РФ. В 1991 году руководитель «ВИДа» Владислав Листьев пригласил его в качестве ведущего телевикторины «Поле Чудес». С тех пор Леонид Якубович — бессменный ведущий этой программы.

Снимался в кинофильмах: «Жених из Майами», «Московские каникулы», «Карнавальная ночь-2», «Не послать ли нам гонца?», «Брат 2» и др.

Леонид Якубович — автор более трехсот рассказов и монологов для эстрады, сценических и театральных представлений, пьес.

Роберт Робертович Стуруа (84 года), российский и грузинский театральный режиссер. Народный артист СССР. Более 50 лет работает в Тбилисском государственном академическом театре имени Шота Руставели, где в настоящее время занимает пост управляющего директора. В 2011 году Роберт Стуруа также стал главным режиссером Московского театра «Et cetera».

Режиссер осуществил постановки более 80 великолепных спектаклей по Шекспиру, Софоклу, Мольеру, Чехову и Брехту. Среди них, «Король Лир», «Макбет», «Комедия ошибок», «Шейлок» и др.

Роберт Стуруа также поставил оперы «Огненный Ангел» «Кармен», «Музыка для живых», «Мазепа» и др.

Олег Константинович Попов (1930-2016), советский и российский артист цирка. Народный артист СССР. Начал свою цирковую карьеру как эквилибрист, выступая с номером «Эксцентрик на свободной проволоке». В 1950 году дебютировал в качестве ковёрного клоуна.

Олег Попов создал яркий артистический образ «Солнечного клоуна» — неунывающего человека в широких полосатых штанах, с соломенными волосами, выбивающимися из-под кепки в яркую крупную клетку. В своих номерах артист использовал различные элементы: эквилибристику, акробатику, жонглирование, пародирование, буффонаду и эксцентрику.

С 1991 года Олег Попов жил и работал в Германии, где организовал собственную цирковую программу.

Любовь Сергеевна Соколова (1921-2001), советская и российская актриса. Народная артистка СССР. Дебютировав в кино в 1941 году в картине «Маскарад», Любовь Соколова снялась в почти 400 фильмах, среди которых «Джентльмены удачи», «Белорусский вокзал», «Гори, гори, моя звезда», «Ирония судьбы, или С легким паром!». Актриса часто исполняла роли матерей, за что её называли «всесоюзной киномамой».