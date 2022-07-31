Леонид Якубович рассказал страшный секрет
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Леонид Якубович рассказал страшный секрет

Леонид Якубович рассказал страшный секрет
Ведущий Леонид Якубович сделал признание о своем шоу. Бессменный ведущий шоу «Поле чудес» Леонид Якубович раскрыл забавный факт о своем отношении к нашумевшей передаче, лицом которой он является вот уже 30 лет. Во время эфира на Radio Baltkom Леонид Якубович пообщался с одной из слушательниц. Женщина отметила, что давно не смотрит «Поле чудес». В ответ телеведущий признался, что за все время выхода программы он не видел ни одного выпуска. Информация стала полной неожиданностью.
«Я не смотрю программу. Как только раздается команда «мотор», я мгновенно получаю от этого удовольствие. Если я перестану получать от этого удовольствие, вы по глазам определите, что мне это надоело», — поделился актер, цитирует ФАН. Ранее Леонид Якубович заявил, что хотел бы в будущем провести свою программу «Поле чудес» с коллегой Иваном. 
# Шоу-бизнес Якубович Леонид
По материалам: z-aya

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