Львов ждет удачная неделя, а Козерог может быть подвержен страхам: Таро-прогноз на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Львов ждет удачная неделя, а Козерог может быть подвержен страхам: Таро-прогноз на неделю с 1 по 7 августа 2022 года

Львов ждет удачная неделя, а Козерог может быть подвержен страхам: Таро-прогноз на неделю с 1 по 7 августа 2022 года

Львов ждет удачная неделя, а Козерог может быть подвержен страхам: Таро-прогноз на неделю с 1 по 7 августа 2022 года

Расклад карт Таро на первую неделю августа 2022 года поможет всем знакам зодиака правильно спланировать свои дела, провести эти дни с максимально пользой и избежать возможных проблем. Советы старших Арканов окажутся весьма кстати при принятии важных решений в период с 1 по 7 августа, но при этом не стоит забывать, что они — всего лишь подсказки на том жизненном пути, который каждый выбирает самостоятельно.

Овен


Овнам на эту неделю выпадают три главных карты, которые призывают держать ситуацию под контролем и обратить внимание на дела, требующие ответственного подхода. Аркан «Башня» предсказывает скорые глобальные перемены. «Правосудие» напоминает об ответственности и справедливости в принятии важных решений. Карта «Влюбленные» предупреждает, что, возможно, придется сделать непростой выбор.

Телец


Сочетание карт, выпадающих на этой неделе Тельцу, предупреждает о возможном распаде какого-то сообщества, коллектива или семьи, но при этом призывает следовать нормам морали. Аркан «Иерофант» означает поиск скрытых истин. «Император» сигнализирует о том, что вы имеете шанс достичь желаемого. А «Отшельник» предлагает поразмышлять о будущем и определить свой путь к себе.

Близнецы


Выпадающий Близнецам аркан «Дурак» предостерегает их от беспечного отношения к делам. Карта «Влюбленные» говорит о том, что, возможно, придется вернуться на несколько шагов назад, чтобы пройти путь заново. Карта «Умеренность» предлагает Близнецам найти баланс между эмоциями и разумом. Сочетание этих карт может свидетельствовать об изменении в отношениях с каким-то человеком.

Рак


Карты, выпадающие Ракам, говорят об опасной и сложной неделе, требующей максимальной сосредоточенности. Аркан «Дьявол» предупреждает о возможных ошибках в принятии важных решений. Аркан «Суд» указывает на возможное перерождение и обновление. Аркан «Повешенный» означает самопожертвование и предлагает Ракам посмотреть на ситуацию с другой точки зрения.

Лев


У Льва выпадает редкое сочетание трех сильных карт — «Император», «Императрица» и «Маг», которое говорит об удачной неделе, максимальном проявлении творческих и профессиональных способностей, успешно реализуемых планах, улучшении материального положения.

Дева


Начало недели будет не особенно удачным для Девы. Выпавшая карта «Луна» предупреждает о неожиданных препятствиях на пути, которые могут завести в тупик. Аркан «Маг» советует не переоценивать свои силы и предупреждает о появлении возможного конкурента. Карта «Умеренность» говорит об охлаждении отношений.

Весы


По прогнозу карт Таро, Весов ждут испытания, которые они должны преодолеть. Выпадающий аркан «Суд» предлагает не терять рассудительность и оставаться честным. «Иерофант» символизирует мудрость и способность находить правильные решения. Карта «Звезда» означает удачное завершение испытаний.

Скорпион


В начале недели Скорпиону выпадает одна из самых благоприятных карт — «Звезда», которая обещает удачное завершение любых начатых дел. Аркан «Умеренность» предлагает действовать осмотрительно и не торопиться с принятием важных решений. Карта «Башня» обещает позитивные перемены в жизни.

Стрелец


У Стрельцов неделя начинается под влиянием карты «Колесница», которая призывает к активным действиям. Однако аркан «Дурак» предупреждает, что вы можете попасть в сложную ситуацию, когда судьба потребует «отработать» прошлые прегрешения. Карта «Маг» заставляет поверить в свои силы и обещает привести к успеху.

Козерог


Выпадающая в начале недели карта «Луна» говорит о том, что Козерог может быть подвержен необоснованным страхам, сомнениям, перепадам настроения. Карта «Дьявол» указывает на усиление возможных проблем и негативных эмоций. Однако аркан «Суд» дает надежду, что к концу недели период трудностей будет завершен.

Водолей


Благоприятная неделя у Водолеев, которая начинается под влиянием карты «Мир». Эта карта обещает удачу, достижение поставленных целей и позитивный настрой, подкрепленный картой «Императрица». Аркан «Суд», который выпадает к концу недели, обещает разрешение сложных ситуаций, успех и перерождение.

Рыбы


Сочетание противоречивых карт «Дьявол», «Умеренность» и «Императрица» обещает Рыбам непростую неделю. Возможны перемены в сознании, зависимость от ситуации, ошибки в принятии решений. Но жизненная сила и зарождение чего-то нового должны помочь Рыбам справиться с ситуацией.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

Последние новости

Meta решила усилить роль рекомендаций, ученые превратили пауков в роботов и другие новости из мира ИИ
Meta решила усилить роль рекомендаций, ученые превратили пауков в
Памятник учителю установят в Ангарске в 2023 году
Памятник учителю установят в Ангарске в 2023 году
Львов ждет удачная неделя, а Козерог может быть подвержен страхам: Таро-прогноз на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Львов ждет удачная неделя, а Козерог может быть подвержен страхам:
В Германии призвали прекратить использование газа для производства электричества
В Германии призвали прекратить использование газа для производства
Полиция Косово заявила о выстрелах в ее сторону
Полиция Косово заявила о выстрелах в ее сторону
Анастасия Волочкова накопила долги по коммуналке
Анастасия Волочкова накопила долги по коммуналке
Татьяна Навка похвасталась грудью
Татьяна Навка похвасталась грудью
Наташа Королева сбежала зарубеж
Наташа Королева сбежала зарубеж
Федору Добронравову быстро нашли замену в сериале «Сваты»
Федору Добронравову быстро нашли замену в сериале «Сваты»
Никита Пресняков отпраздновал пятую годовщину свадьбы на даче Пугачевой
Никита Пресняков отпраздновал пятую годовщину свадьбы на даче
Грехи недели: что можно и что нельзя делать c 1 по 8 августа 2022 года согласно православным традициям
Грехи недели: что можно и что нельзя делать c 1 по 8 августа 2022
В форме пакета, домика и сердца: 6 необычных ваз для летних букетов
В форме пакета, домика и сердца: 6 необычных ваз для летних букетов

Топ на сегодня

Россия пригласила ООН и Красный крест расследовать удар по СИЗО в Еленовке
Россия пригласила ООН и Красный крест расследовать удар по СИЗО в
Небольшой дождь и гроза ожидаются в Иркутске днем 31 июля
Небольшой дождь и гроза ожидаются в Иркутске днем 31 июля
Собираем урожай и не забываем об уходе за растениями: лунный календарь дачника и огородника на август 2022 года
Собираем урожай и не забываем об уходе за растениями: лунный
Николайчук не смог уговорить Горину повторить «подвиг» Насти Роинашвили
Николайчук не смог уговорить Горину повторить «подвиг» Насти
Анастасия Приходько обозвала сбежавших из Украины Потапа и Монатика нахлебниками
Анастасия Приходько обозвала сбежавших из Украины Потапа и Монатика

Еще по теме

Тельцов ждут перемены, а Девы начнут новый проект: прогноз по картам Таро на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
Таро-прогноз на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года
Таро-прогноз на неделю с 7 по 13 марта 2022 года
Таро-прогноз на неделю с 13 по 19 декабря 2021 года