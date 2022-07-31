Львов ждет удачная неделя, а Козерог может быть подвержен страхам: Таро-прогноз на неделю с 1 по 7 августа 2022 года

Расклад карт Таро на первую неделю августа 2022 года поможет всем знакам зодиака правильно спланировать свои дела, провести эти дни с максимально пользой и избежать возможных проблем. Советы старших Арканов окажутся весьма кстати при принятии важных решений в период с 1 по 7 августа, но при этом не стоит забывать, что они — всего лишь подсказки на том жизненном пути, который каждый выбирает самостоятельно.

Овен





Овнам на эту неделю выпадают три главных карты, которые призывают держать ситуацию под контролем и обратить внимание на дела, требующие ответственного подхода. Аркан «Башня» предсказывает скорые глобальные перемены. «Правосудие» напоминает об ответственности и справедливости в принятии важных решений. Карта «Влюбленные» предупреждает, что, возможно, придется сделать непростой выбор.

Телец





Сочетание карт, выпадающих на этой неделе Тельцу, предупреждает о возможном распаде какого-то сообщества, коллектива или семьи, но при этом призывает следовать нормам морали. Аркан «Иерофант» означает поиск скрытых истин. «Император» сигнализирует о том, что вы имеете шанс достичь желаемого. А «Отшельник» предлагает поразмышлять о будущем и определить свой путь к себе.

Близнецы





Выпадающий Близнецам аркан «Дурак» предостерегает их от беспечного отношения к делам. Карта «Влюбленные» говорит о том, что, возможно, придется вернуться на несколько шагов назад, чтобы пройти путь заново. Карта «Умеренность» предлагает Близнецам найти баланс между эмоциями и разумом. Сочетание этих карт может свидетельствовать об изменении в отношениях с каким-то человеком.

Рак





Карты, выпадающие Ракам, говорят об опасной и сложной неделе, требующей максимальной сосредоточенности. Аркан «Дьявол» предупреждает о возможных ошибках в принятии важных решений. Аркан «Суд» указывает на возможное перерождение и обновление. Аркан «Повешенный» означает самопожертвование и предлагает Ракам посмотреть на ситуацию с другой точки зрения.

Лев





У Льва выпадает редкое сочетание трех сильных карт — «Император», «Императрица» и «Маг», которое говорит об удачной неделе, максимальном проявлении творческих и профессиональных способностей, успешно реализуемых планах, улучшении материального положения.

Дева





Начало недели будет не особенно удачным для Девы. Выпавшая карта «Луна» предупреждает о неожиданных препятствиях на пути, которые могут завести в тупик. Аркан «Маг» советует не переоценивать свои силы и предупреждает о появлении возможного конкурента. Карта «Умеренность» говорит об охлаждении отношений.

Весы





По прогнозу карт Таро, Весов ждут испытания, которые они должны преодолеть. Выпадающий аркан «Суд» предлагает не терять рассудительность и оставаться честным. «Иерофант» символизирует мудрость и способность находить правильные решения. Карта «Звезда» означает удачное завершение испытаний.

Скорпион





В начале недели Скорпиону выпадает одна из самых благоприятных карт — «Звезда», которая обещает удачное завершение любых начатых дел. Аркан «Умеренность» предлагает действовать осмотрительно и не торопиться с принятием важных решений. Карта «Башня» обещает позитивные перемены в жизни.

Стрелец





У Стрельцов неделя начинается под влиянием карты «Колесница», которая призывает к активным действиям. Однако аркан «Дурак» предупреждает, что вы можете попасть в сложную ситуацию, когда судьба потребует «отработать» прошлые прегрешения. Карта «Маг» заставляет поверить в свои силы и обещает привести к успеху.

Козерог





Выпадающая в начале недели карта «Луна» говорит о том, что Козерог может быть подвержен необоснованным страхам, сомнениям, перепадам настроения. Карта «Дьявол» указывает на усиление возможных проблем и негативных эмоций. Однако аркан «Суд» дает надежду, что к концу недели период трудностей будет завершен.

Водолей





Благоприятная неделя у Водолеев, которая начинается под влиянием карты «Мир». Эта карта обещает удачу, достижение поставленных целей и позитивный настрой, подкрепленный картой «Императрица». Аркан «Суд», который выпадает к концу недели, обещает разрешение сложных ситуаций, успех и перерождение.

Рыбы





Сочетание противоречивых карт «Дьявол», «Умеренность» и «Императрица» обещает Рыбам непростую неделю. Возможны перемены в сознании, зависимость от ситуации, ошибки в принятии решений. Но жизненная сила и зарождение чего-то нового должны помочь Рыбам справиться с ситуацией.