Максим Фадеев в ярости от того, что музыкальный критик использует его фамилию

Продюсер Макс Фадеев считает, что критик пользуется его популярностью. Вчера Максим Фадеев рассказал в своем личном блоге о музыкальном критике с фамилией, как у него. По словам продюсера, пользуясь таким совпадением, СМИ активно цитируют его высказывания. Причем часть из них носит весьма провокационный характер. Музыкальный деятель заявил, что не имеет никакого отношения к этому. Вместе с тем он посоветовал своему ставшему знаменитым однофамильцу взять творческий псевдоним. По словам Фадеева, это нужно для того, чтобы не обманывать публику. «Как вариант, Вам бы подошли звучные фамилии вроде Графоманов, Вракин или Писенко», — предложил свои варианты он (орфография и пунктуация авторов здесь и далее даны без изменений. — Прим. ред.). Напомним, в 2019 году Максим Фадеев объявил о расторжении контрактов со всеми артистами своего лейбла MALFA. Говоря о своем решении, он отмечал, что его компания разрослась до невероятных размеров, и он не мог контролировать ее в полной мере. Он добавлял, что теперь его продюсерский центр будет состоять из небольшого числа артистов. В состав лейбла MALFA входила и известная российская певица Ольга Серябкина. Она начала карьеру певицы в составе группы «Sеребро», основателем которой был Максим Фадеев. Коллектив, созданный в 2006 году, довольно быстро стал популярным, а через год трио заняло третью строчку в конкурсе «Евровидение».Спустя некоторое время она начала параллельно работать с продюсером в качестве сольной певицы. Однако в конце октября 2019 года прекратила сотрудничество с Фадеевым. Артистка признавалась, что была бы рада вновь начать работу с продюсером, отмечая, что в этом вопросе для нее важна инициатива, которая будет исходить от продюсера. Серябкина рассказывала, что до сих пор поет на своих концертах песни, созданные совместно с Фадеевым. При этом Ольга поясняла, что делает это законно, так как у нее есть права на исполнение всех треков группы «Sеребро». Она говорила, что с удовольствием исполняет их, так как период работы в музыкальном коллективе является частью ее творческого пути. Наряду с этим еще одна экс-участница группы Елена Темникова не первый год публично конфликтует с Фадеевым. Певица рассказывала, что видела пикантную сцену с участием продюсера и Ольги Серябкиной. Кроме того, артистка признавалась, что ее пытались соблазнить влиятельные люди. Фанаты после таких заявлений предположили, что Елена говорила как раз о бывшем наставнике. Но певица больше никак не прокомментировала свое ранее сказанное заявление.