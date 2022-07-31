Максим Галкин боится получить уголовную статью

Артист Максим Галкин объяснил, почему запрещает снимать его концерты. Концерт шоумена в столице Турции запомнится зрителям надолго. Вместо того чтобы поддержать аудиторию в их желании запечатлеть известного артиста, шоумен попросил зал убрать телефоны. Свою просьбу муж Аллы Пугачевой поспешил объяснить. Он отметил, что до определенных событий ему всегда было приятно видеть огоньки камер. С течением времени ситуация изменилась.«Сейчас каждое видео, выложенное с моими откровениями, может стоить очередной страницы в моем уголовном деле. Пожалуйста, не снимайте меня», — обратился артист к зрителям, цитирует prozvezd. Впрочем, кроме запрета на съемку зрителям есть еще что вспомнить. Многие в тот день пришли на концерт с водой, но бдительная охрана посчитала нужным отобрать емкости с жидкостью.