Максим Галкин боится получить уголовную статью
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Максим Галкин боится получить уголовную статью

Максим Галкин боится получить уголовную статью
Артист Максим Галкин объяснил, почему запрещает снимать его концерты. Концерт шоумена в столице Турции запомнится зрителям надолго. Вместо того чтобы поддержать аудиторию в их желании запечатлеть известного артиста, шоумен попросил зал убрать телефоны. Свою просьбу муж Аллы Пугачевой поспешил объяснить. Он отметил, что до определенных событий ему всегда было приятно видеть огоньки камер. С течением времени ситуация изменилась.
«Сейчас каждое видео, выложенное с моими откровениями, может стоить очередной страницы в моем уголовном деле. Пожалуйста, не снимайте меня», — обратился артист к зрителям, цитирует prozvezd.  Впрочем, кроме запрета на съемку зрителям есть еще что вспомнить. Многие в тот день пришли на концерт с водой, но бдительная охрана посчитала нужным отобрать емкости с жидкостью.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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