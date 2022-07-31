Максим Галкин завыл после концерта в Турции

46-летний артист Максим Галкин вернулся к жене и детям. Экс-ведущий программы «Лучше всех!» спустя месячный перерыв возобновил гастрольную деятельность. Максим дал концерт в турецкой Анталье. После этого шоумен вернулся в Юрмалу, где сейчас живут его 73-летняя жена Алла Пугачева с сыном Гарри и дочерью Лизой. Пародист стремится вести активный образ жизни. Артист с 8-летним сыном совершили велопрогулку. Они заехали в лес. Галкины сделали остановку на опушке. Там исполнитель хита «Кафешка» попытался воспроизвести крики птиц. Затем Максим оглянулся и сказал сыну: «В таком лесу, Гарри, хорошо изображать волков». После этих слов бывший ведущий Первого канала завыл. Гарри громко рассмеялся. Школьник сказал отцу, что выглядит маленьким на камеру. Тогда артист опустил палку с телефоном на землю и снял себя с сыном снизу. «Какой ты мощный старик!» — заверил шоумен. Затем они поехали дальше.