Меркурий в противостоянии с Сатурном 31 июля 2022 года: советы астрологов на это воскресенье
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Меркурий в противостоянии с Сатурном 31 июля 2022 года: советы астрологов на это воскресенье

Меркурий в противостоянии с Сатурном 31 июля 2022 года: советы астрологов на это воскресенье

В большинстве случаев противостояние является благоприятным аспектом. Сегодня 31 июля в этом аспекте сольются Меркурий и Сатурн — две вполне неплохо дополняющие друг друга планеты.


Последний день июля пройдет под эгидой созидательной энергии Сатурна и Меркурия. Сегодня астрологи советуют развивать позитивное мышление, поскольку так вы сможете получить максимум удачи.

Займитесь работой и делами

Да, в воскресенье не всем хочется заниматься делами, но дела делам рознь. Например, полезно будет спланировать что-то на следующую неделю: покупки, деловые встречи. Также малозатратной в плане энергетики будет подготовка к завтрашнему дню. Завтрашний день обещает быть сложным и опасным с точки зрения настроения планет, поэтому сегодня нужно постараться приготовить заранее одежду, еду, документы и так далее.

Если вы сегодня вынуждены работать полный день, это не так уж и плохо. Скорее всего, ваша концентрация будет повышенной, ровно как и продуктивность в целом. Меркурий и Сатурн помогут в решении сложных задач, укреплении финансовых позиций.

Расслабьтесь и плывите по течению


Если в вашей жизни произойдет что-то не очень приятное, это может обернуться чем-то хорошим. Вселенная сегодня на нашей с вами стороне. Она будет дарить нам удачу, которой порой так сильно не хватает в повседневных делах. Достаточно лишь верить в то, что все будет хорошо, чтобы с вами действительно случилось нечто очень хорошее и позитивное.

Победа над ленью и прокрастинацией

Меркурий и Сатурн помогут нам сегодня победить лень. Если что-то или кто-то мешает вам работать и заниматься делами, сегодня это исчезнет и не будет иметь над вами никакой силы. Возможно, это социальные сети, которые вечно отвлекают от работы, а, быть может, это какие-то неприятные мысли, которые уже изрядно вам поднадоели и от которых никак не можете отделаться.

Занимайтесь поисками новых увлечений

Меркурий и Сатурн помогут вам найти какие-то новые дела, занятия, увлечения. Какие-то из них настолько вас затянут, что вы не захотите больше заниматься ничем другим. Также этот день хорош для чтения, просмотра обучающих материалов, подготовки к экзаменам любого типа и сложности.

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По материалам: dailyhoro.ru

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