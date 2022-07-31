Meta решила усилить роль рекомендаций, ученые превратили пауков в роботов и другие новости из мира ИИ
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ForkLog AI собрал наиболее важные новости из мира ИИ за прошедшую неделю.
- Российские банки собирают биометрические данные, не соответствующие стандартам ЕБС.
- В Чикаго потребовали запретить систему обнаружения выстрелов ShotSpotter.
- В Великобритании поддержали идею сканирования смартфонов пользователей на предмет наличия CSAM-материалов.
- Meta увеличит количество рекомендаций в домашних лентах Facebook и Instagram от аккаунтов, на которые пользователь не подписан.
- Энтузиасты создали дипфейк Киану Ривза с реалистичной мимикой.
- Ученые превратили мертвых пауков в роботов.
- Наиболее важные сделки в сфере ИИ.
СМИ: российские банки собирают некачественную биометрию
90% собранных российскими банками данных не соответствуют стандартам Единой биометрической системы (ЕБС).
Согласно «Коммерсанту», основная проблема связана с Библиотекой контроля качества (БКК). Система предназначена для фильтрации данных, и ее текущая версия пропускает всего 10–30% предоставленной банками биометрии, а остальные образцы им нужно удалить.
Также важен тип информации. Для ЕБС необходимы фото и слепки голоса, а коммерческие биометрические системы (КБС) собирают отпечатки пальцев, снимки сетчатки глаза, рисунки вен ладони и другие данные.
На сегодня в КБС хранится до 70 млн слепков лиц, из которых уникальны менее 50 млн, и 20 млн записей голоса. В ЕБС попадет только 4-5 млн образцов.
В Минцифры обсуждают сохранение биометрии, которая не прошла проверку БКК, с «учетом необходимости соблюдения требований по информационной безопасности».
В Чикаго потребовали запретить систему распознавания выстрелов
Правозащитники подали в суд на власти Чикаго (США) из-за использования технологии обнаружения выстрелов ShotSpotter.
Представители Центра правосудия Макартура назвали ИИ-систему «неточной и ненадежной». Они обвинили городскую полицию в «слепой вере» технологии в деле Майкла Уильямса, который провел в тюрьме 11 месяцев из-за ложных улик ShotSpotter. Правоохранители даже не расследовали другие версии убийства, говорится в документе.
По данным активистов, 89% сгенерированных системой предупреждений не содержат доказательств каких-либо преступлений. За два года ИИ отправил полиции более 40 000 неподтвердившихся уведомлений, добавили они.
В ShotSpotter назвали обвинения «абсолютно ложными». Проведенная независимыми экспертами проверка показала, что точность работы технологии составляет 97%, отметили в компании.
Истцы добиваются возмещения ущерба Уильямсу и запрета использования ShotSpotter в Чикаго.
Полиция Нового Орлеана возобновит использование распознавания лиц
Городской совет Нового Орлеана (США) частично снял запрет на использование технологии распознавания лиц полицией.
Теперь правоохранители смогут запрашивать доступ к системам биометрической идентификации для установления личности подозреваемых или свидетелей в расследовании преступлений.
В полицейском управлении заявили, что отмена запрета даст «истощенным силам города» больше инструментов для поиска и ареста людей, совершивших убийства и другие акты насилия.
Правозащитники назвали решение горсовета «ошибкой». Они отметили, что полиция не предоставила никаких доказательств «важности» ИИ-систем в раскрытии преступлений.
Запрет на использование технологии распознавания лиц в Новом Орлеане вступил в силу в 2020 году на фоне массовых протестов.
Великобритания поддержала идею сканирования смартфонов пользователей
Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) и Главное управление правительственной связи (GCHQ) поддержали план по сканированию смартфонов граждан на наличие CSAM-материалов.
Проект предполагает использование технологическими компаниями вроде Facebook и Apple ИИ-системы отслеживания сообщений пользователей для обнаружения изображений жестокого обращения с детьми. По данным NCSC и GCHQ, такое ПО защитит несовершеннолетних и конфиденциальность.
Группы защиты детей поддержали план, назвав его «важным и заслуживающим доверия вмешательством».
Критики заявили, что проект подрывает преимущества сквозного шифрования. Вместо этого следует сосредоточится на нетехнологических способах обнаружения жестокого обращения с детьми, добавили они.
СМИ: Google может передавать данные с устройств Nest полиции без ордера
Компания Google может передавать данные пользователей с устройств Nest по запросу полиции без согласия клиентов и ордера.
Согласно политике Google, при потенциальной возможности предотвратить чью-либо смерть или причинение серьезного вреда техгигант может предоставить необходимые сведения госорганам.
Представитель Nest отметил, что компания пытается уведомить своих пользователей о передаче данных, но оставляет за собой право раскрывать информацию даже без ордера в экстренных ситуациях.
В Великобритании создадут истребитель, «читающий мысли» пилотов
В 2027 году в Великобритании представят рабочий прототип реактивного истребителя Tempest, способного читать мысли пилотов.
Демонстрация истребителя Tempest. Данные: BBC.
Шлемы летчиков оборудуют датчиками для отслеживания сигналов мозга и других медицинских данных, которые используют для обучении ИИ. Технология поможет пилотам управлять истребителем в непредвиденных или стрессовых ситуациях.
По данным разработчиков, демонстрационный боевой самолет создадут на заводе в Ланкастере. Истребитель станет испытательным стендом для множества технологий.
В проекте участвуют британский оборонный разработчик BAE Systems, автопроизводитель Rolls-Royce, европейская компания по созданию ракетных систем MDBA и машиностроительный холдинг Leonardo.
Meta усилит роль рекомендательных алгоритмов в Facebook и Instagram
До конца 2023 года компания Meta увеличит количество рекомендаций новых аккаунтов в Instagram и Facebook.
По словам главы компании Марка Цукерберга, искусственный интеллект может находить интересный пользователям контент, что повышает вовлеченность и качество платформ. Meta начнет использовать ИИ для рекомендаций всего, чем делятся люди в соцсетях, включая фото и ссылки, добавил он.
Цукерберг отметил, что на сегодня алгоритмы Facebook предлагают 15% контента, а в Instagram этот показатель еще выше.
AMD представила функцию ИИ-шумоподавления
Компания AMD выпустила инструмент умного шумоподавления Noise Suppression. Функция доступна в обновлении графического драйвера Radeon Adrenalin версии 22.7.1.
Плагин с помощью ИИ-алгоритмов удаляет фоновые звуки и улучшает четкость речи пользователя в режиме реального времени. Инструмент работает для устройств ввода и вывода, что позволяет минимизировать шум, исходящий от микрофона собеседника.
Noise Suppression работает на компьютерах с процессором серии Ryzen 5000 и новее, или видеокартой Radeon RX 6000 и новее.
Энтузиасты создали реалистичный дипфейк Киану Ривза
ИИ-разработчики создали цифровую копию Киану Ривза с реалистичной мимикой.
Энтузиасты использовали инструмент Metahuman, предназначенный для рендеринга 3D-моделей на Unreal Engine 5. Также они применили дипфейк-приложение DeepFaceLab.
Ученые создали роботов из мертвых пауков
Исследователи из Университета Райса превратили мертвых пауков в роботов, способных захватывать мелкие предметы. Некроботы могут поднимать вес, на 130% превышающий их собственный.
Исследователи ввели иглу в просому паука и зафиксировали ее каплей суперклея. С помощью шприца они наполняли или откачивали воздух из камеры головогруди, заставляя конечности двигаться. Такой некробот может выполнить до 1000 циклов «открытия и закрытия».
По словам ученых, в будущем робопауки помогут в сборке микроэлектроники или отлове насекомых.
Наиболее важные сделки из области ИИ за последнюю неделю
С 24 по 30 июля 2022 года стартапы в области искусственного интеллекта привлекли свыше $519 млн. Приводим наиболее интересные сделки.
- Seedtag получила более $252 млн на масштабирование ИИ-инструментов для создания контекстной рекламы.
- Китайский производитель коллаборативных роботов Jaka Robotics привлек $150 млн.
- Theator собрала $39,5 млн на поддержку платформы для анализа записей хирургических операций.
- RPA Supervisor привлекла $20 млн на развитие инструментов для автоматизации рутинных задач.
- Nash получила $20 млн на расширение команды разработчиков ПО для управления и рекомендации местных доставок клиентам.
- Разработчики умных датчиков для оценки занятости офиса Butlr собрали $20 млн.
- Evabot привлекла $10,83 млн на поддержку чат-бота для опроса потенциальных получателей корпоративных подарков.
- Drover AI получила $5,4 млн на разработку системы компьютерного зрения для самокатов.
- Создатели умного устройства для ловли и обработки рыбы Shinkei Systems собрали $1,3 млн.
Также на ForkLog:
- Google уволила инженера, обнаружившего «разум» у ИИ.
- В Британии потребовали запретить распознавание лиц в магазинах.
- Экс-CEO Google сравнил ИИ с ядерным оружием.
- Конгресс США принял закон о стимулировании производства чипов.
- AlphaFold предсказал практически все известные науке белки.