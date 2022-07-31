Meta решила усилить роль рекомендаций, ученые превратили пауков в роботов и другие новости из мира ИИ

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ForkLog AI собрал наиболее важные новости из мира ИИ за прошедшую неделю.

Российские банки собирают биометрические данные, не соответствующие стандартам ЕБС.

В Чикаго потребовали запретить систему обнаружения выстрелов ShotSpotter.

В Великобритании поддержали идею сканирования смартфонов пользователей на предмет наличия CSAM-материалов.

Meta увеличит количество рекомендаций в домашних лентах Facebook и Instagram от аккаунтов, на которые пользователь не подписан.

Энтузиасты создали дипфейк Киану Ривза с реалистичной мимикой.

Ученые превратили мертвых пауков в роботов.

Наиболее важные сделки в сфере ИИ.

90% собранных российскими банками данных не соответствуют стандартам Единой биометрической системы (ЕБС).

Согласно «Коммерсанту», основная проблема связана с Библиотекой контроля качества (БКК). Система предназначена для фильтрации данных, и ее текущая версия пропускает всего 10–30% предоставленной банками биометрии, а остальные образцы им нужно удалить.

Также важен тип информации. Для ЕБС необходимы фото и слепки голоса, а коммерческие биометрические системы (КБС) собирают отпечатки пальцев, снимки сетчатки глаза, рисунки вен ладони и другие данные.

На сегодня в КБС хранится до 70 млн слепков лиц, из которых уникальны менее 50 млн, и 20 млн записей голоса. В ЕБС попадет только 4-5 млн образцов.

В Минцифры обсуждают сохранение биометрии, которая не прошла проверку БКК, с «учетом необходимости соблюдения требований по информационной безопасности».

Правозащитники подали в суд на власти Чикаго (США) из-за использования технологии обнаружения выстрелов ShotSpotter.

Представители Центра правосудия Макартура назвали ИИ-систему «неточной и ненадежной». Они обвинили городскую полицию в «слепой вере» технологии в деле Майкла Уильямса, который провел в тюрьме 11 месяцев из-за ложных улик ShotSpotter. Правоохранители даже не расследовали другие версии убийства, говорится в документе.

По данным активистов, 89% сгенерированных системой предупреждений не содержат доказательств каких-либо преступлений. За два года ИИ отправил полиции более 40 000 неподтвердившихся уведомлений, добавили они.

В ShotSpotter назвали обвинения «абсолютно ложными». Проведенная независимыми экспертами проверка показала, что точность работы технологии составляет 97%, отметили в компании.

Истцы добиваются возмещения ущерба Уильямсу и запрета использования ShotSpotter в Чикаго.

Городской совет Нового Орлеана (США) частично снял запрет на использование технологии распознавания лиц полицией.

Теперь правоохранители смогут запрашивать доступ к системам биометрической идентификации для установления личности подозреваемых или свидетелей в расследовании преступлений.

В полицейском управлении заявили, что отмена запрета даст «истощенным силам города» больше инструментов для поиска и ареста людей, совершивших убийства и другие акты насилия.

Правозащитники назвали решение горсовета «ошибкой». Они отметили, что полиция не предоставила никаких доказательств «важности» ИИ-систем в раскрытии преступлений.

Запрет на использование технологии распознавания лиц в Новом Орлеане вступил в силу в 2020 году на фоне массовых протестов.

Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) и Главное управление правительственной связи (GCHQ) поддержали план по сканированию смартфонов граждан на наличие CSAM-материалов.

Проект предполагает использование технологическими компаниями вроде Facebook и Apple ИИ-системы отслеживания сообщений пользователей для обнаружения изображений жестокого обращения с детьми. По данным NCSC и GCHQ, такое ПО защитит несовершеннолетних и конфиденциальность.

Группы защиты детей поддержали план, назвав его «важным и заслуживающим доверия вмешательством».

Критики заявили, что проект подрывает преимущества сквозного шифрования. Вместо этого следует сосредоточится на нетехнологических способах обнаружения жестокого обращения с детьми, добавили они.

Компания Google может передавать данные пользователей с устройств Nest по запросу полиции без согласия клиентов и ордера.

Согласно политике Google, при потенциальной возможности предотвратить чью-либо смерть или причинение серьезного вреда техгигант может предоставить необходимые сведения госорганам.

Представитель Nest отметил, что компания пытается уведомить своих пользователей о передаче данных, но оставляет за собой право раскрывать информацию даже без ордера в экстренных ситуациях.

В 2027 году в Великобритании представят рабочий прототип реактивного истребителя Tempest, способного читать мысли пилотов.

Демонстрация истребителя Tempest. Данные: BBC.

Шлемы летчиков оборудуют датчиками для отслеживания сигналов мозга и других медицинских данных, которые используют для обучении ИИ. Технология поможет пилотам управлять истребителем в непредвиденных или стрессовых ситуациях.

По данным разработчиков, демонстрационный боевой самолет создадут на заводе в Ланкастере. Истребитель станет испытательным стендом для множества технологий.

В проекте участвуют британский оборонный разработчик BAE Systems, автопроизводитель Rolls-Royce, европейская компания по созданию ракетных систем MDBA и машиностроительный холдинг Leonardo.

До конца 2023 года компания Meta увеличит количество рекомендаций новых аккаунтов в Instagram и Facebook.

По словам главы компании Марка Цукерберга, искусственный интеллект может находить интересный пользователям контент, что повышает вовлеченность и качество платформ. Meta начнет использовать ИИ для рекомендаций всего, чем делятся люди в соцсетях, включая фото и ссылки, добавил он.

Цукерберг отметил, что на сегодня алгоритмы Facebook предлагают 15% контента, а в Instagram этот показатель еще выше.

Компания AMD выпустила инструмент умного шумоподавления Noise Suppression. Функция доступна в обновлении графического драйвера Radeon Adrenalin версии 22.7.1.

Плагин с помощью ИИ-алгоритмов удаляет фоновые звуки и улучшает четкость речи пользователя в режиме реального времени. Инструмент работает для устройств ввода и вывода, что позволяет минимизировать шум, исходящий от микрофона собеседника.

Noise Suppression работает на компьютерах с процессором серии Ryzen 5000 и новее, или видеокартой Radeon RX 6000 и новее.

ИИ-разработчики создали цифровую копию Киану Ривза с реалистичной мимикой.

Энтузиасты использовали инструмент Metahuman, предназначенный для рендеринга 3D-моделей на Unreal Engine 5. Также они применили дипфейк-приложение DeepFaceLab.

Исследователи из Университета Райса превратили мертвых пауков в роботов, способных захватывать мелкие предметы. Некроботы могут поднимать вес, на 130% превышающий их собственный.

Исследователи ввели иглу в просому паука и зафиксировали ее каплей суперклея. С помощью шприца они наполняли или откачивали воздух из камеры головогруди, заставляя конечности двигаться. Такой некробот может выполнить до 1000 циклов «открытия и закрытия».

По словам ученых, в будущем робопауки помогут в сборке микроэлектроники или отлове насекомых.

С 24 по 30 июля 2022 года стартапы в области искусственного интеллекта привлекли свыше $519 млн. Приводим наиболее интересные сделки.

Seedtag получила более $252 млн на масштабирование ИИ-инструментов для создания контекстной рекламы.

Китайский производитель коллаборативных роботов Jaka Robotics привлек $150 млн.

Theator собрала $39,5 млн на поддержку платформы для анализа записей хирургических операций.

RPA Supervisor привлекла $20 млн на развитие инструментов для автоматизации рутинных задач.

Nash получила $20 млн на расширение команды разработчиков ПО для управления и рекомендации местных доставок клиентам.

Разработчики умных датчиков для оценки занятости офиса Butlr собрали $20 млн.

Evabot привлекла $10,83 млн на поддержку чат-бота для опроса потенциальных получателей корпоративных подарков.

Drover AI получила $5,4 млн на разработку системы компьютерного зрения для самокатов.

Создатели умного устройства для ловли и обработки рыбы Shinkei Systems собрали $1,3 млн.

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