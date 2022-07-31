Миллиардерша Ксения Собчак купила себе квартиру в Сочи

Ведущая и журналистка Ксения Собчак прибрела недвижимость за астрономическую стоимость. Блогер Anton S Live (Антон Суворкин) со ссылкой на свои источники рассказал, что Ксения Собчак приобрела элитный пентхауз в Сочи за 1,5 миллиарда рублей. Площадь новых апартаментов ведущей составляет 1450 квадратных метров.Жилой комплекс «Сан-Сити» располагается на берегу Черного моря, 1 квадратный метр в нем стоит примерно 1 миллион рублей. Это настоящий курорт в курорте с роскошными бассейнами, собственными пляжами и зонами отдыха. «Говорят, у Собчак самый дорогой пентхауз в этом жилом комплексе», - сказал Антон. Он также добавил: «Если человек вкладывает 1,5 миллиарда рублей, Ксения не собирается уезжать из России».