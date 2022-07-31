Монеточка о навязанном страхе родов: "Европейская цивилизация усложнила женщинам комфортный натуральный процесс"
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Монеточка о навязанном страхе родов: "Европейская цивилизация усложнила женщинам комфортный натуральный процесс"

Монеточка о навязанном страхе родов: "Европейская цивилизация усложнила женщинам комфортный натуральный процесс"

Певица "Монеточка", недавно сообщившая о своей беременности, рассказала подписчикам в инстаграме*, что перестала бояться родов. Изучив информацию по теме, она пришла к выводу, что с развитием европейской цивилизации естественный для женщины процесс "излишне усложнился".

Совершенно куда-то испарился страх. Чем больше я читаю, тем больше понимаю, что в основном то, чего боятся женщины, это какие-то мифы и стереотипы, либо это настолько редкие случаи, что к ним не имеет никакого смысла готовиться. Раньше я считала, что роды — это мучение и проклятье, наказание нам за какие-то наши женские грехи. Только сейчас я почувствовала, что это не так, что в организме здоровой женщины, где беременность протекает нормально, есть все для того, чтобы родить этого ребенка. И не нужна никакая дополнительная [помощь], как в операции, вот мы при смерти лежим, и вот из нас надо уже это все щипцами вытаскивать и ставить какие-то бесконечные уколы.

Знаете, что мне помогло и очень успокоило? Историческая информация о том, как проходили роды в разные эпохи, в разных местах, каких-то племенах. Оказалось, что далеко не в каждом обществе есть эта надстройка, стигма о том, что это какое-то мучение, кошмар и ад. Там никто так не думает и медицинским случаем это никто исторически не считает. В общем, мой вердикт пока что таков, что это европейская цивилизация излишне заморочила и усложнила женщинам их комфортный натуральный процесс.


В то же время певица добавила, что может забрать свои слова назад после того, как испытает все на себе, но пока она "так чувствует".

Вы можете мне даже не писать про детскую смертность в родах, женскую смертность в родах, потому что лучшие показатели по этим параметрам в современном в мире в тех странах, где официальная медицина принимает концепцию свободы женщины в родах. Если все протекает нормально, у нее есть шанс выбрать, как это будет проходить и что ей нужно. В тех местах, где ее привязывают ремнями к кушетке, не разрешают ей повернуться, не разрешают ей выбрать, какое обезболивание ей нужно или не нужно никакое — поверьте, в этих странах статистика гораздо хуже и страшнее именно по тем показателям, о которых вы мне пишете.

Монеточка станет мамой впервые. Отец ее ребенка — продюсер Виктор Исаев, за которого певица вышла замуж в конце 2021 года.

Недавно артистка высказалась об отмене права на аборт в США, назвав это решение "очередной попыткой контролировать женщину".

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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