Мужчина погиб при столкновении Toyota Land Cruiser и Toyota Corolla Runx на Качугском тракте
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Мужчина погиб при столкновении Toyota Land Cruiser и Toyota Corolla Runx на Качугском тракте

В Иркутском районе полицейские работают на месте смертельного ДТП. Инцидент произошел днем 31 июля на Качугском тракте неподалеку от села Хомутово. Предварительно установлено, что женщина-водитель Toyota Land Cruiser, следовавшая со стороны Иркутска в сторону Хомутово, допустила столкновение с Toyota Corolla Runx. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В результате случившегося оба автомобиля оказались в кювете. На месте происшествия погиб мужчина-пассажир Toyota Corolla Runx. Медицинская помощь понадобилась женщине-пассажиру хэтчбэка и водителю внедорожника. На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД. Детали и обстоятельства аварии устанавливаются.


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По материалам: irk

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