На спектакль Ренаты Литвиновой не хотят идти даже за копейки
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На спектакль Ренаты Литвиновой не хотят идти даже за копейки

На спектакль Ренаты Литвиновой не хотят идти даже за копейки
Актриса Рената Литвинова решила делать карьеру в Европе. После начала специальной военной операции по защите Донбасса, Рената Литвинова перебралась в Европу и продолжает работать там. В Россию звезда пока возвращаться не собирается. Рената Литвинова в России была настоящей суперзвездой — она не только играла на сцене прославленных театров, но и сама ставила спектакли, снимала фильмы и устраивала перформансы. После того, как она уехала из страны вместе с певицей Земфирой, отношение поклонников к ней испортилось. Последнее время мы видели Литвинову в Париже, где она участвовала в показах именитых модных домов и представляла свои дизайнерские работы. Но желание выходить и играть никуда не делось, поэтому Рената решила отправиться в Таллин, чтобы представить публике новую пьесу «Кактус» — эстонские зрители увидят премьеру моноспектакля. «Буду играть премьеру своей новой пьесы «Кактус» в Таллине в рамках театрального фестиваля 30 сентября», — сообщила сама актриса.
В соцсетях спорят по поводу заоблачных цен на билеты — от 250 до 600 евро! Это очень большие деньги по меркам Таллина, которые возмутили актеров местного Русского театра. «Я уважаю Ренату Литвинову как режиссера, как актрису, видела ее на сцене, и она произвела на меня положительное впечатление, но сейчас на ее спектакль я не пошла бы и за пять евро. После 24 февраля я отписалась от аккаунтов многих творческих людей из России, в том числе и от Литвиновой. Мне не по пути с такими людьми, они мне просто не интересны. Многие сбежавшие россияне решили пока суд да дело сделать карьеру или заработать денег в Европе», — говорит Анна Сергеева-Марвина. «Высокие цены — я, пожалуй, себе не смогу позволить посетить этот спектакль, но дай Бог соберут зал», — сказала Татьяна Космынина.
# Шоу-бизнес Литвинова Рената
По материалам: z-aya

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