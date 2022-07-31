Народные приметы о том, к чему горят щеки: медицинское объяснение румянца

Считается, что горящие щеки на что-то указывают. По крайней мере, так мы привыкли думать с детства. Это может быть признаком реакции на смущение или погодные перемены. Если же лицо начинает краснеть без причин, в ход идут всевозможные приметы.

Народные приметы о том, почему горят щеки

Левая щека — кто-то строит козни. Вполне вероятно, что этим могут заниматься даже самые близкие люди. Лучше не давать повода для скандала, не идти на поводу, а попытаться сохранить спокойствие. Время пройдет, и замысел откроется сам по себе.

Правая щека — ваш любимый человек в такой момент думает о вас. Если же возлюбленного нет, это повод подумать о том, что у вас есть тайный воздыхатель, который давно о вас думает, но стесняется своих чувств.

Обе щеки — человека ждут печали и расстройства, обиды и неудачи. Чтобы народная примета не сбылась, важно умыться святой водой.





Существует народный метод, чтобы узнать, что о вас думают люди. Потребуется золотое украшение, к примеру, кольцо. Приложите его к щеке, и оно все расскажет:

остается темное пятно – кто-то думает о вас с недобрыми намерениями;

белая полоса говорит о том, что люди отзываются о вас с любовью и теплом;

если ничего не происходит, значит тот, кто вспоминает, делает это спокойно, без лишних эмоций.

Почему может гореть лицо по народным приметам

Есть еще приметы, которые объясняют, почему пылают щеки в конкретные дни:

понедельник: утром – ко встрече, днем – к восстановлению старых связей;

утром – ко встрече, днем – к восстановлению старых связей; вторник : утром – к ссоре, днем – к недопониманию;

: утром – к ссоре, днем – к недопониманию; среда : утром – к везению, днем – к финансовой прибыли;

: утром – к везению, днем – к финансовой прибыли; четверг : утром – к большим сюрпризам, днем – к получению желаемого;

: утром – к большим сюрпризам, днем – к получению желаемого; пятница : утром – к получению новостей, днем – к сюрпризам;

: утром – к получению новостей, днем – к сюрпризам; суббота : утром – к свиданию, днем – к встрече;

: утром – к свиданию, днем – к встрече; воскресенье: утром – к веселью, днем – к важному разговору.





Чтобы избавиться от такого ощущения, нужно представить образ человека, который может о вас мечтать. Считается, что после этого румянец исчезнет. Многое еще зависит от ситуации. Если щеки пылают в день рождения или какое-то иное важное событие, о вас много судачат. Необязательно хвалят, может, просто обсуждают и перемывают кости.

Почему могут гореть щеки с медицинской точки зрения

Румяное лицо может говорить о хорошем самочувствии или, наоборот, о проблемах со здоровьем. Румяные щеки могут быть реакцией на погоду, еду, физическую активность. В любом случае это происходит оттого, что увеличиваются сосуды, вызывая масштабный приток крови. Если капилляры расположены слишком близко друг к другу, можно говорить о том, что у человека есть предрасположенность к покраснению кожи.





Лицо может гореть при аллергии, гипертонии, повышенной температуре тела, сбое гормонального фона и других заболеваниях. Одной из причин также может быть прием медикаментов. На покраснение щек может повлиять некачественная косметика, неправильный уход за кожей.

К расширению сосудов приводит раздражение нервной системы, стресс, грев и страх. Покраснение лица также бывает от вредного образа жизни, к примеру, перебора с алкоголем, курения.

Если человек слишком активно стремится вести здоровый образ жизни, это тоже может заставить лицо краснеть. Во время занятий спортом вырабатывается адреналин, но тут речь идет о положительных основаниях для румянца. Чтобы он исчез быстрее, достаточно проветрить помещение, принять душ и увлажнить лицо.

Если ваше лицо начинает краснеть в какой-то важный и ответственный момент, нужно постараться успокоиться. Если есть возможность, умойтесь прохладной водой и прогуляйтесь на свежем воздухе.