Наталья Ветлицкая решила вернуться в Россию из Европы

Певица Наталья Ветлицкая захотела на родину. Артистка вернулась на российскую эстраду в 2020-м году с большим гастрольным туром. Ее эпохальный камбэк широко освещался в СМИ. Однако настоящей феерии не получилось - грянул коронавирус и певице пришлось срочно сворачивать деятельность и возвращаться в Европу.Тем не менее, на фоне непростых событий в мире Наталья Ветлицкая, как оказалось, все-таки решила вновь вернуться в Россию и закончить начатое - возобновить свою артистическую карьеру. Как рассказал продюсер Евгений Гараничев, Ветлицкая планирует прилететь на гастроли в родное отечество уже этой осенью. Напомним, звезда живет в Испании, где занимается продажей недвижимости, сообщает solenka.info.