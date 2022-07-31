Наталья Ветлицкая решила вернуться в Россию из Европы
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Наталья Ветлицкая решила вернуться в Россию из Европы

Наталья Ветлицкая решила вернуться в Россию из Европы
Певица Наталья Ветлицкая захотела на родину. Артистка вернулась на российскую эстраду в 2020-м году с большим гастрольным туром. Ее эпохальный камбэк широко освещался в СМИ. Однако настоящей феерии не получилось - грянул коронавирус и певице пришлось срочно сворачивать деятельность и возвращаться в Европу.
Тем не менее, на фоне непростых событий в мире Наталья Ветлицкая, как оказалось, все-таки решила вновь вернуться в Россию и закончить начатое - возобновить свою артистическую карьеру. Как рассказал продюсер Евгений Гараничев, Ветлицкая планирует прилететь на гастроли в родное отечество уже этой осенью. Напомним, звезда живет в Испании, где занимается продажей недвижимости, сообщает solenka.info.
# Шоу-бизнес Ветлицкая Наталья
По материалам: z-aya

Последние новости

Президент рассказал о значении Морской доктрины
Президент рассказал о значении Морской доктрины
В Иркутском и Шелеховском районах построили два новых ФАПа
В Иркутском и Шелеховском районах построили два новых ФАПа
Сегодня последняя возможность забрать эти 2 игры бесплатно по Games With Gold
Сегодня последняя возможность забрать эти 2 игры бесплатно по Games
Алина Загитова рассказала о богатых родителях
Алина Загитова рассказала о богатых родителях
Ксения Собчак двуличная рыба прилипала, заявил Шахназаров
Ксения Собчак двуличная рыба прилипала, заявил Шахназаров
Ефим Шифрин сделал признание об изменах
Ефим Шифрин сделал признание об изменах
Наталья Ветлицкая решила вернуться в Россию из Европы
Наталья Ветлицкая решила вернуться в Россию из Европы
Тимати готов выложить огромную сумму за новый логотип Starbucks
Тимати готов выложить огромную сумму за новый логотип Starbucks
В Турции допустили начало вывоза украинского зерна с 1 августа
В Турции допустили начало вывоза украинского зерна с 1 августа
Баку обвинил Ереван в обстреле с территории размещения российских миротворцев
Баку обвинил Ереван в обстреле с территории размещения российских
Тест на смелость для ваших котов
Тест на смелость для ваших котов
Путин назвал значение Морской доктрины
Путин назвал значение Морской доктрины

Топ на сегодня

Почему Филиппа Киркорова не пустили в Кишинев
Почему Филиппа Киркорова не пустили в Кишинев
Андрей Макаревич прокомментировав информацию от том, что является агентом спецслужб
Андрей Макаревич прокомментировав информацию от том, что является
Yuga Labs установила роялти для NFT из коллекции Meebits
Yuga Labs установила роялти для NFT из коллекции Meebits
Новый владелец Holcim озвучил Forbes амбициозные планы относительно развития предприятий
Новый владелец Holcim озвучил Forbes амбициозные планы относительно
Подборка удивительных находок археологов (17 фото)
Подборка удивительных находок археологов (17 фото)

Еще по теме

Ветлицкая посоветовала хейтерам изучать математику
Евгений Белоусов и Наталья Ветлицкая развелись из-за ее измены
Наталья Ветлицкая раскрыла секрет исцеления от коронавируса
Ветлицкая рассказала, как сдавала бутылки и крала из магазина