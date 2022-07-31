Наташа Королева сбежала зарубеж

Певица Наташа Королева все время хранила молчание о своем местоположении. Слухи о том, что артистка уехала из России, ходят давно. Однако певица упорно отмалчивалась на этот счет. Тем более в этот момент стали также активно ходить разговоры о том, что она рассталась с Тарзаном.Но, похоже, звезде надоело хранить эту тайну. В личном блоге звезда показала видео, на котором она предстает на фоне американских небоскребов, рекламные баннеры на них и вывески на английском подтверждают этот факт. Отметим, что в Майами у Наташи Королевой живет мама Людмила Порывай. Значит певица решила воссоединиться с родительницей.