Наташа Королева сбежала зарубеж
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Наташа Королева сбежала зарубеж

Наташа Королева сбежала зарубеж
Певица Наташа Королева все время хранила молчание о своем местоположении. Слухи о том, что артистка уехала из России, ходят давно. Однако певица упорно отмалчивалась на этот счет. Тем более в этот момент стали также активно ходить разговоры о том, что она рассталась с Тарзаном.
Но, похоже, звезде надоело хранить эту тайну. В личном блоге звезда показала видео, на котором она предстает на фоне американских небоскребов, рекламные баннеры на них и вывески на английском подтверждают этот факт. Отметим, что в Майами у Наташи Королевой живет мама Людмила Порывай. Значит певица решила воссоединиться с родительницей.
# Шоу-бизнес Королева Наташа
По материалам: z-aya

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