Наташа Королёва улетела из России в США: куда и зачем отправилась певица

Осенью 2021 года Наташа Королева на всю страну заявила, что у нее есть ребенок не от Сергея Глушко. Оказалось, что певица подарила замороженную яйцеклетку своему другу, который живет в Штатах. Ребенок родился с помощью суррогатного материнства за 2 года до выхода откровения Королевой в эфир.





На днях Наташа опубликовала в своих социальных сетях видео, на котором она предстала на фоне характерных небоскребов. Поклонники певицы предположили, что Королева отправилась к своему другу, чтобы познакомиться со своей генетической дочерью.





Однако не все пользователи Сети придерживаются такого же мнения. Часть подписчиков певицы думают, что Наташа решила переждать сложный период за рубежом. Напомним, что с февраля 2022 года в семье Королевой возникли проблемы. Ее супруг Сергей Глушко активно поддерживает действия российской власти, а мать придерживается противоположной точки зрения.





Отметим, что видео действительно снято в Штатах. На одном из зданий находится вывеска «Burberry». Это сооружение находится в Нью-Йорке. Напомним, что ее мать Людмила Порывай проживает в городе Майами, который находится в 2000 км от Нью-Йорка. Возможно, Наташа решила навестить родственницу, но истинные причины отъезда Наташа решила не озвучивать.