Не терять бдительность и не заниматься альтруизмом: нумерологический гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года

События каждого периода нашей жизни можно прогнозировать не только по положению звезд и натальных карт, но и по нумерологическим расчетам, сделанным на день, неделю, месяц. Каждому периоду соответствует какое-то число, которое влияет на нашу энергетику и окружающее пространство. В зависимости от этого могут происходить разные события, меняющие жизнь и даже судьбу. Нумерологический гороскоп, составленный на период с 1 по 7 августа 2022 года, прогнозирует возможные события предстоящей недели.

Как составить нумерологический гороскоп на неделю





Для того чтобы составить нумерологический прогноз на какую-то конкретную неделю, нужно сложить все ее даты и прибавить к ним число текущего месяца. Если в итоге получается двузначная или трехзначная сумма, составляющие ее цифры также складываются между собой. В результате должно получиться однозначное число, которое и будет считаться числом этого временного периода.

На первую неделю августа этот расчет выглядит следующим образом:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28

28 + 8 = 36

3 + 6 = 9

Таким образом, число первой недели августа — 9

Что означают цифры в нумерологическом гороскопе





В нумерологии каждое число имеет особое значение, основанное на древних сакральных знаниях о взаимосвязи математических знаков с материальным миром. Эти знания известны и передаются из поколения в поколение еще со времен Пифагора.

В составлении общих гороскопов нумерология оперирует однозначными числами, поскольку каждому из них соответствуют специфические характеристики. Их можно узнать из простой или расширенной таблицы. Простая выглядит в виде нескольких базовых определений, расширенная раскрывает более подробные характеристики этого периода.

Что ожидает в период с 1 по 7 августа 2022 года согласно прогнозам нумерологов

Итак, девятка в нумерологии — это масштабность, многогранность, коммуникабельность и многие другие качества, исходящие из этого базового начала.





Этот период начинается с достаточно тяжелого дня — понедельника, на что уже следует обратить внимание и проявлять предельную бдительность. Согласно нумерологическим прогнозам, девятка обещает нам много новых, а порой неожиданных событий, которые будут отличаться своей масштабностью.

Под воздействием этого числа люди могут проявлять неосмотрительность, менять свои планы, убеждения и взгляды на те или иные события, всякий раз находя для себя убедительные объяснения.

Следует учитывать, что в этот период проявляется склонность к ненужным расходам и необдуманным вложениям средств, возрастает вероятность стать жертвой мошенников. Может притупляться бдительность за рулем и инстинкт самосохранения в критических ситуациях.

Как нумерологи советуют провести эту неделю





Самый главный совет от нумерологов на предстоящую неделю — ни в чем не терять бдительность, не совершать необдуманные поступки, о которых, возможно, придется пожалеть. При принятии любых решений брать хотя бы небольшой тайм-аут на обдумывание и анализ.

На этой неделе противопоказан альтруизм в любой форме. Велик риск, что вместо благодарности вы получите «удар в спину» или люди просто будут пользоваться вашей добротой не по назначению. Если вы хотите кому-то безвозмездно помочь, лучше отложите это мероприятие до следующей, более благоприятной недели.

Сфокусируйте свое внимание на первоочередных задачах в личной или профессиональной сфере и действуйте поступательно, не старайтесь сразу охватить много дел.

Постарайтесь никого не посвящать в свои планы и не пытайтесь устанавливать доверительные отношения с малознакомыми людьми. Девятка — довольно коварное число, оно может провоцировать подвох в отношениях, подталкивать людей к ссорам и конфликтам.

Талисманом и оберегом на эту неделю может стать изделие из белого кварца, титана или мельхиора, а также руна Эйваз — они способны защитить от проблем и привлечь удачу.