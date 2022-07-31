Небольшой дождь и гроза ожидаются в Иркутске днем 31 июля

31 июля синоптики прогнозируют в Иркутске переменную облачность, небольшой дождь, грозу. Ветер 4-9 метров в секунду, температура +24, +26 градусов, сообщает Иркутский гидрометцентр.

В Братске облачно, временами дождь, возможна гроза. Ветер 9-14 метров в секунду, температура +19, +21 градус. По области кратковременные, местами сильные дожди, в северо-западных районах сильные, местами очень сильные дожди. В южных районах без существенных осадков, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров. температура +23,+28°, при облачной погоде +15,+20 градусов.