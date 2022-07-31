Никита Пресняков отпраздновал пятую годовщину свадьбы на даче Пугачевой

Актер и музыкант Никита Пресняков 5 лет назад женился на соседке по даче в Истре Алене Красновой. Деревяную свадьбу пара отпраздновала на даче, подаренной Пугачевой внуку. Накануне Никита Пресняков и его супруга Алена Краснова отметили важную для их семьи дату: пять лет со дня их свадьбы. В трогательном посте внук Аллы Пугачевой поблагодарил жену за мотивацию и поддержку. «8 лет, как знакомы, и уже деревянная свадьба (5 лет). За это время я стал лучшей версией себя. Все благодаря тому, что рядом находился правильный человек, который всегда поддерживал и мотивировал меня, несмотря ни на что», — написал музыкант.В честь годовщины супруги сделали парные татуировки. Сейчас на их шее красуется один и тот же рисунок — полумесяц. «Все по рок-н-роллу. Вчера на годовщину мы спонтанно решили закончить вечер парной татушкой», — подписал Никита видео с процессом.Поклонники молодого артиста поздравили пару: «Как метка волка на своей истинной паре», «Полностью будете делать или на этом остановитесь», «Что обозначают тату», — спрашивали интернет-пользователи. Оказалось, что рисунок отображает фазу Луны в тот день, когда был заключен брак Преснякова и Красновой. Супруги отметили торжество вечеринкой на подмосковной даче Аллы Пугачевой на Истре, которую она давно подарила внуку. На праздник Никита и Алена пригласили только самых близких друзей. Ближе к ночи веселое застолье с тостами и праздничным тортом плавно перетекло в дискотеку, которая, судя по всему, продлилась до утра.Кстати, Краснова выбрала для торжества очень смелое платье - белое платье по фигуре будто бы изрезанное по всему периметру. Стоит отметить, то с такой роскошной фигурой смелый наряд смотрелся совсем не пошло - параметры позволяют.