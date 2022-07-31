Никита Пресняков отпраздновал пятую годовщину свадьбы на даче Пугачевой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Никита Пресняков отпраздновал пятую годовщину свадьбы на даче Пугачевой

Никита Пресняков отпраздновал пятую годовщину свадьбы на даче Пугачевой

Никита Пресняков отпраздновал пятую годовщину свадьбы на даче Пугачевой
Актер и музыкант Никита Пресняков 5 лет назад женился на соседке по даче в Истре Алене Красновой. Деревяную свадьбу пара отпраздновала на даче, подаренной Пугачевой внуку. Накануне Никита Пресняков и его супруга Алена Краснова отметили важную для их семьи дату: пять лет со дня их свадьбы. В трогательном посте внук Аллы Пугачевой поблагодарил жену за мотивацию и поддержку. «8 лет, как знакомы, и уже деревянная свадьба (5 лет). За это время я стал лучшей версией себя. Все благодаря тому, что рядом находился правильный человек, который всегда поддерживал и мотивировал меня, несмотря ни на что», — написал музыкант.
В честь годовщины супруги сделали парные татуировки. Сейчас на их шее красуется один и тот же рисунок — полумесяц. «Все по рок-н-роллу. Вчера на годовщину мы спонтанно решили закончить вечер парной татушкой», — подписал Никита видео с процессом.
Поклонники молодого артиста поздравили пару: «Как метка волка на своей истинной паре», «Полностью будете делать или на этом остановитесь», «Что обозначают тату», — спрашивали интернет-пользователи. Оказалось, что рисунок отображает фазу Луны в тот день, когда был заключен брак Преснякова и Красновой. Супруги отметили торжество вечеринкой на подмосковной даче Аллы Пугачевой на Истре, которую она давно подарила внуку. На праздник Никита и Алена пригласили только самых близких друзей. Ближе к ночи веселое застолье с тостами и праздничным тортом плавно перетекло в дискотеку, которая, судя по всему, продлилась до утра.
Кстати, Краснова выбрала для торжества очень смелое платье - белое платье по фигуре будто бы изрезанное по всему периметру. Стоит отметить, то с такой роскошной фигурой смелый наряд смотрелся совсем не пошло - параметры позволяют.
# Шоу-бизнес Пресняков Никита
По материалам: z-aya

Последние новости

Анастасия Волочкова накопила долги по коммуналке
Анастасия Волочкова накопила долги по коммуналке
Татьяна Навка похвасталась грудью
Татьяна Навка похвасталась грудью
Наташа Королева сбежала зарубеж
Наташа Королева сбежала зарубеж
Федору Добронравову быстро нашли замену в сериале «Сваты»
Федору Добронравову быстро нашли замену в сериале «Сваты»
Никита Пресняков отпраздновал пятую годовщину свадьбы на даче Пугачевой
Никита Пресняков отпраздновал пятую годовщину свадьбы на даче
Грехи недели: что можно и что нельзя делать c 1 по 8 августа 2022 года согласно православным традициям
Грехи недели: что можно и что нельзя делать c 1 по 8 августа 2022
В форме пакета, домика и сердца: 6 необычных ваз для летних букетов
В форме пакета, домика и сердца: 6 необычных ваз для летних букетов
В Сербии раскрыли цели косовоалбанских властей
В Сербии раскрыли цели косовоалбанских властей
В Латвии заявили об угрозах в связи с переехавшими в республику российскими СМИ
В Латвии заявили об угрозах в связи с переехавшими в республику
Итоги недели: биткоин закрепился выше $23 000, а Чанпэн Чжао обвинил Bloomberg в клевете
Итоги недели: биткоин закрепился выше $23 000, а Чанпэн Чжао обвинил
Александр Ревва зарабатывает сумасшедшие деньги несмотря ни на что
Александр Ревва зарабатывает сумасшедшие деньги несмотря ни на что
Максим Галкин завыл после концерта в Турции
Максим Галкин завыл после концерта в Турции

Топ на сегодня

Россия пригласила ООН и Красный крест расследовать удар по СИЗО в Еленовке
Россия пригласила ООН и Красный крест расследовать удар по СИЗО в
Маргарита Симоньян в шоке от сотрудницы консульства, которая заявила, что ненавидит русских
Маргарита Симоньян в шоке от сотрудницы консульства, которая заявила,
Небольшой дождь и гроза ожидаются в Иркутске днем 31 июля
Небольшой дождь и гроза ожидаются в Иркутске днем 31 июля
Собираем урожай и не забываем об уходе за растениями: лунный календарь дачника и огородника на август 2022 года
Собираем урожай и не забываем об уходе за растениями: лунный
Архивные фотографии Сандры Буллок - легенды Голливуда (15 фото)
Архивные фотографии Сандры Буллок - легенды Голливуда (15 фото)

Еще по теме

Никита Пресняков с женой отметили деревянную свадьбу вечеринкой на даче Пугачевой
Никита Пресняков закатил на даче Пугачевой вечеринку
Соседи Пугачевой рассказали о гулянках ее внука Никиты
Пресняков: «Злопыхатели сделали свое дело: слова, что не Никита, а внук Пугачевой идет, ранили его»