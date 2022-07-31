Никита Пресняков с женой отметили деревянную свадьбу вечеринкой на даче Пугачевой
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Никита Пресняков с женой отметили деревянную свадьбу вечеринкой на даче Пугачевой

Никита Пресняков с женой отметили деревянную свадьбу вечеринкой на даче Пугачевой

Пять лет назад внук Аллы Пугачевой женился на Алене Красновой. Годовщину пара отпраздновала с друзьями на даче в Подмосковье, которую Примадонна давно подарила внуку.


Накануне Никита Пресняков и его супруга Алена Краснова отметили важную для их семьи дату: пять лет со дня их свадьбы. В трогательном посте внук Аллы Пугачевой поблагодарил жену за мотивацию и поддержку:

«8 лет, как знакомы, и уже деревянная свадьба (5 лет). За это время я стал лучшей версией себя. Все благодаря тому, что рядом находился правильный человек, который всегда поддерживал и мотивировал меня, несмотря ни на что», — написал музыкант.

В честь годовщины супруги сделали парные татуировки. Сейчас на их шее красуется один и тот же рисунок — полумесяц. «Все по рок-н-роллу. Вчера на годовщину мы спонтанно решили закончить вечер парной татушкой», — подписал Никита видео с процессом.

Поклонники молодого артиста поздравили пару: «Как метка волка на своей истинной паре»; «Полностью будете делать или на этом остановитесь»; «Что обозначают тату», — спрашивали интернет-пользователи. Оказалось, что рисунок отображает фазу Луны в тот день, когда был заключен брак Преснякова и Красновой.

Супруги отметили торжество вечеринкой на подмосковной даче Аллы Пугачевой на Истре, которую она давно подарила внуку. На праздник Никита и Алена пригласили только самых близких друзей. Ближе к ночи веселое застолье с тостами и праздничным тортом плавно перетекло в дискотеку, которая, судя по всему, продлилась до утра. Краснова поделилась кадрами медленного танца с мужем, где видно с какой нежностью он смотрит на любимую.



# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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