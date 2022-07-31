Николайчук не смог уговорить Горину повторить «подвиг» Насти Роинашвили
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Николайчук не смог уговорить Горину повторить «подвиг» Насти Роинашвили

Николайчук не смог уговорить Горину повторить «подвиг» Насти Роинашвили
Артур Николайчук вернулся в Москву. Он полон раскаяния и решил завязать с азартными играми. Но Горина — не Настя Роинашвили, она не хочет никого спасать. Не так давно в столицу наконец вернулся Артур Николайчук. Он пытается убедить всех вокруг в своём искреннем раскаянии и говорит, что хочет полностью завязать с азартными играми. Артур заявил, что выплатил всё долги и хочет снова вернуться на проект, чтобы всеми возможными способами избежать развода с Екатериной Гориной.

Сама Катя сейчас слегка приболела и возвращается из Санкт-Петербурга в Москву. По её мнению, развод неминуем и супругу она совершенно не доверяет в этом вопросе. После развода девушка планирует попытаться построить на Дом-2 новые отношения.

По словам самой Екатерины Гориной, она полна решимости и склеивать уже разбитую чашу девушка не планирует. Она не хочет повторять подвиги Анастасии Роинашвили по спасению Глеба Жемчугова.

К слову, Глеб всегда являлся настоящим примером для Артура. Может свадьбу с Гориной на проекте они сыграли именно вместо пары Жемчугова и Роинашвили? Почему бы Кате и не повторить подвиг Насти? Неужели это возможно только за пределами проекта?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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