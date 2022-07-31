Новости Game Pass за 23-30 июля: много анонсов, слухов и интересных материалов

Вадим Карасев





Минувшая неделя, с 23 по 30 июля, стала интересной для подписки Game Pass, несмотря на всего одну добавленную в подписку новинку. Было объявлено о большом количестве игр, которые вскоре пополнят подписку, появились некоторые интересные слухи и материалы — обо всем этом в нашей еженедельной сводке.

Новые игры в Game Pass

На этой неделе только одну игру добавили в подписку Game Pass — это INSIDE от студии Playdead.

Если ранее вы пропустили проект и до сих пор его не опробовали по подписке — это непременно стоит сделать. Игра Inside в 2016 году, когда состоялся ее релиз, завоевала множество наград и получила высокие оценки от игроков и критиков.

INSIDE

Откройте отмеченное наградами инди-приключение от Playdead. Inside — это напряженный сюжетный платформер, сочетающий в себе динамичный игров…

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Анонсы для Game Pass

Издательство Annapurna Interactive на этой неделе провело свое шоу, в рамках которого стало известно, что сразу 5 игр компании будут в Game Pass сразу после релиза на Xbox:

Bounty StarFlockMaquetteSolar Ash — 6 декабря 2022 годаThirsty Suitors — 2023 год

Подробнее об этих играх можно узнать здесь.

Вместе с тем, издательство Annapurna Interactive объявило, что обновляет до Xbox Series X | S две игры из Game Pass — What Remains of Edith Finch и Outer Wilds.

Кроме того, на этой неделе стало известно, касательно дат релиза игр из Game Pass, следующее:

Скоро покидают Game Pass

Grounded в релизной версии появится 27 сентября 2022 года.Warhammer 40,000: Darktide не выйдет 13 сентября, игру перенесли на 30 ноября для PC, а версия для Xbox Series X | S появится позже.

В конце июля из подписки Game Pass удалят следующие 5 игр:

Новые бонусы по Game Pass Ultimate

OmnoLumines RemasteredKatamari Damacy REROLLRaji: An Ancient EpicDodgeball Academia

На этой неделе подписчикам Game Pass Ultimate стал доступен новый перк — для игры Minecraft.

Интересные новости и материалы

What Remains of Edith Finch из Game Pass теперь точно стоит пройти, уверены игрокиСлух: скоро Immortals Fenyx Rising от Ubisoft будет в Game PassWarhammer 40,000: Battlesector из Game Pass получает крупное обновление — DaemonicЕще 2 потенциальные игры для Game Pass: инсайдерам дали тестировать игры Elder ScrollsВ Aliens: Fireteam Elite из Game Pass добавили кроссплатформу и стартовал 4 сезон10 игр из Game Pass, которые нужно проходить на Xbox Series X | SУже известно о 4 играх, которые пополнят Game Pass в августеИюль стал для Game Pass одним из самых «насыщенных» месяцев