Новости Game Pass за 23-30 июля: много анонсов, слухов и интересных материалов
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Новости Game Pass за 23-30 июля: много анонсов, слухов и интересных материалов

Новости Game Pass за 23-30 июля: много анонсов, слухов и интересных материалов


Минувшая неделя, с 23 по 30 июля, стала интересной для подписки Game Pass, несмотря на всего одну добавленную в подписку новинку. Было объявлено о большом количестве игр, которые вскоре пополнят подписку, появились некоторые интересные слухи и материалы — обо всем этом в нашей еженедельной сводке.

Новые игры в Game Pass

На этой неделе только одну игру добавили в подписку Game Pass — это INSIDE от студии Playdead.

Если ранее вы пропустили проект и до сих пор его не опробовали по подписке — это непременно стоит сделать. Игра Inside в 2016 году, когда состоялся ее релиз, завоевала множество наград и получила высокие оценки от игроков и критиков.

INSIDE

Откройте отмеченное наградами инди-приключение от Playdead. Inside — это напряженный сюжетный платформер, сочетающий в себе динамичный игров…
Перейти в Microsoft Store

Анонсы для Game Pass

Издательство Annapurna Interactive на этой неделе провело свое шоу, в рамках которого стало известно, что сразу 5 игр компании будут в Game Pass сразу после релиза на Xbox:



Bounty Star



Flock



Maquette



Solar Ash — 6 декабря 2022 года



Thirsty Suitors — 2023 год

Подробнее об этих играх можно узнать здесь.

Вместе с тем, издательство Annapurna Interactive объявило, что обновляет до Xbox Series X | S две игры из Game Pass — What Remains of Edith Finch и Outer Wilds.

Кроме того, на этой неделе стало известно, касательно дат релиза игр из Game Pass, следующее:



Grounded в релизной версии появится 27 сентября 2022 года.



Warhammer 40,000: Darktide не выйдет 13 сентября, игру перенесли на 30 ноября для PC, а версия для Xbox Series X | S появится позже.

Скоро покидают Game Pass

В конце июля из подписки Game Pass удалят следующие 5 игр:



Omno



Lumines Remastered



Katamari Damacy REROLL



Raji: An Ancient Epic



Dodgeball Academia

Новые бонусы по Game Pass Ultimate

На этой неделе подписчикам Game Pass Ultimate стал доступен новый перк — для игры Minecraft.

Интересные новости и материалы



What Remains of Edith Finch из Game Pass теперь точно стоит пройти, уверены игроки



Слух: скоро Immortals Fenyx Rising от Ubisoft будет в Game Pass



Warhammer 40,000: Battlesector из Game Pass получает крупное обновление — Daemonic



Еще 2 потенциальные игры для Game Pass: инсайдерам дали тестировать игры Elder Scrolls



В Aliens: Fireteam Elite из Game Pass добавили кроссплатформу и стартовал 4 сезон



10 игр из Game Pass, которые нужно проходить на Xbox Series X | S



Уже известно о 4 играх, которые пополнят Game Pass в августе



Июль стал для Game Pass одним из самых «насыщенных» месяцев
# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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