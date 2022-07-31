Остается последний день крупной летней распродажи игр Xbox
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Остается последний день крупной летней распродажи игр Xbox

Остается последний день крупной летней распродажи игр Xbox


Две недели назад Microsoft открыла крупную летнюю распродажу игр Xbox в Microsoft Store. Со скидками для Xbox One и Xbox Series X | S можно купить суммарно более 700 игр и DLC. А если сложить это с отдельными распродажами издателей и еженедельными скидками, то суммарно сейчас 785 позиций в Microsoft Store доступны со скидками.

Остается последний день крупной летней распродажи игр для Xbox. Скидки прекратят действовать уже 1 августа, поэтому стоит поторопиться, если вы планировали что-то купить со скидками в рамках действующих предложений.

Напомним, полный список доступных скидок в данный момент можно посмотреть здесь:



Крупная распродажа игр и DLC для Xbox — 785 позиций
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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