Остается последний день крупной летней распродажи игр Xbox

Вадим Карасев





Две недели назад Microsoft открыла крупную летнюю распродажу игр Xbox в Microsoft Store. Со скидками для Xbox One и Xbox Series X | S можно купить суммарно более 700 игр и DLC. А если сложить это с отдельными распродажами издателей и еженедельными скидками, то суммарно сейчас 785 позиций в Microsoft Store доступны со скидками.

Остается последний день крупной летней распродажи игр для Xbox. Скидки прекратят действовать уже 1 августа, поэтому стоит поторопиться, если вы планировали что-то купить со скидками в рамках действующих предложений.

Напомним, полный список доступных скидок в данный момент можно посмотреть здесь:

Крупная распродажа игр и DLC для Xbox — 785 позиций