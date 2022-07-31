Отказалась от концертов и не нянчится с правнуками: Стас Пьеха раскрыл, куда пропала его бабушка

Сегодня Эдита Пьеха празднует юбилей — народной артистке исполнилось 85 лет. Она давно ведет закрытый образ жизни и не выступает, но классической бабушкой так и не стала.

Когда началась пандемия коронавируса, Эдита Станиславовна отменила все концерты, чтобы уберечь себя от болезни, с тех пор она ведет домашний образ жизни и не планирует возобновлять гастрольную деятельность. «Пока выступлений не планируется. Но тут никто не знает, как она решит. Сейчас она не хочет. Но если захочет, даст свой концерт — в кресле или стоя. Люди в любом случае будет рады», — говорит внук звезды Стас Пьеха.

Тем не менее, звезда не уделяет много времени воспитанию правнуков. Она живет в свое удовольствие.

«Правнуки к ней периодически приезжают. Но она ни с кем не нянчилась никогда, это не ее, она королева песни. И просто провести время, когда дети бегают рядом, ей нравится, ей приятно пообщаться с ними. Но нянчится — она этим не занимается», — рассказал внук Стас Пьеха.

Внучка звезды рассказала, что ни ей, ни Стасу она также не уделяла много внимания, когда те были маленькие. Одним словом, не успевала быть заботливой бабушкой.

«Она отдала себя песне, народу и творческой жизни. Редко была дома. Мы виделись исключительно по праздникам, в эти моменты я ее видела на концерте. И ей было не до меня, были ситуации даже, что закрывался занавес, она оставалась там, к ней сбегались поклонники. И мне было очень горько, что меня толком не замечали, был даже случай, что меня отпихнули. Виню ли я ее за это? Конечно, нет. И сейчас она у меня спрашивает, почему я ей об этом не говорила. Но она мне всегда казалась властной, далекой, ее боялись все. При том, что она говорила всегда очень мягко. Теперь я поняла, какая она на самом деле. Теперь мы часто беседуем, я понимаю, что она как никто нуждалась в нас. Просто не находилось на это времени. Сейчас мы много наверстываем с ней», — поделилась в интервью воспоминаниями из детства Эрика Быстрова.

Так же внук исполнительницы рассказал, что юбилей Эдиты Станиславовны они отпразднуют в узком семейном кругу. Народная артистка не любит шумные компании.

«Это сложно назвать празднованием, мы просто поздравим бабушку и пообщаемся с ней. Никаких перфомансов не будет. Мы ей много, что подарили: было массажное кресло, беседку во двор, розовый сад. Но ей ничего кроме внимания и общения не нужно. Финансовую поддержку мы и так оказываем. Сама же она не любит светские вечеринки. Да и близких друзей у нее осталось значительно меньше. Она с братом поддерживает связь, с институтскими друзьями», — поделился Стас.

Сейчас певица живет на даче, в город выбирается крайне редко. Информацию, по словам близких, черпает из телевизора, много читает книги и газеты. По культурной жизни тоже не скучает — за 65 лет ей хватило с лихвой.