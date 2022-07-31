Памятник учителю установят в Ангарске в 2023 году

В 2023 году в Ангарске установят памятник учителю. Инициатива принадлежит почетному гражданину, директору гимназии № 1 Людмиле Раевской. Предложение поддержал мэр Сергей Петров, сообщает пресс-служба Ангарского городского округа.

Варианты будущего монумента презентовал руководитель аппарата администрации Александр Титов. Для обсуждения педагогической общественности представили пять работ от трех скульпторов.

Один из макетов выполнил иркутский скульптор Александр Абрамов, автор полуфигур В.Ф. Новокшенову, Н.И. Ярополову, памятного знака медицинским работникам. Еще один сделан Сергеем Вопиловым. Его работа – памятник Владимиру Высоцкому. Следующий скульптор – Евгений Ставский – известен ангарчанам как автор памятника воинам-победителям первостроителям Ангарска. Мастер представил три макета на выбор.

После обсуждений, которые прошли в коллективах 112 учреждений образования, большинство голосов (4218 из 4296) набрал макет Евгения Ставского – учитель на скамейке с тремя детьми. Следующим этапом станет встреча рабочей группы со скульптором, макет которого выбран, обсуждение деталей образа для дальнейшего их воплощения, выезд на предполагаемое место установки памятника.

Памятник изготовят на пожертвования частных лиц, бизнес-сообщества, предприятий и организаций. Принять участие в сборе средств сможет каждый.