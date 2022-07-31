Первый муж Дженнифер Лопес усомнился в долговечности ее брака с Беном Аффлеком: "Она говорила, что я — любовь всей ее жизни"

Вадим Карасев

Первый муж Дженнифер Лопес Охани Ноа дал интервью DailyMail, в котором заявил, что не верит в долговечность союза бывшей супруги и Бена Аффлека.

Я желаю ей и Бену всего наилучшего, но не думаю, что их брак продлится долго. Джен нравится влюбляться, но она была обручена шесть раз. Бен — ее муж номер четыре. Я был мужем номер один, и она говорила мне, что я — любовь всей ее жизни. Когда мы лежали в постели в нашу брачную ночь, она говорила, что мы будем вместе навсегда.

Охани Ноа и Дженнифер Лопес познакомились в 1996 году в одном из ресторанов Майами, где будущий возлюбленный на тот момент начинающей актрисы работал официантом. Всего спустя год пара поженилась, но так же быстро рассталась. По словам Ноа, если бы не успех Дженнифер в карьере, они все еще были бы вместе.

Мы полюбили друг друга, когда она уже была знаменитостью. Но за время нашего брака она стала суперзвездой. Много лет мне было слишком больно говорить об этом, я хотел жить своей жизнью вдали от внимания публики. Но когда я увидел, что она вышла замуж за Бена, хотя он отличный парень, меня вновь захватили чувства.

Охани, который сейчас работает личным тренером, признался, что в свое время Дженнифер стала для него воплощением "американской мечты". А Лопес однажды сказала ему, что с первого взгляда поняла, что выйдет за него замуж. Какое-то время они были счастливы, но когда карьера Дженнифер пошла в гору, отношения дали трещину из-за ее постоянной занятости и его ревности.





Дженнифер Лопес и Охани Ноа в 1997 году

Также Охани прокомментировал недавнее признание Дженнифер в том, что в детстве ее мать Гваделупе Родригес "выбила из нее всю дурь".

Она любит свою маму, и Гваделупе очень гордится ею, но я всегда считал их отношения токсичными. Гваделупе постоянно кричала на нее, и мне это не нравилось. Оглядываясь назад, я иногда думаю, что, возможно, Джен наслаждалась драмой.

Американские таблоиды не раз писали о том, что Родригес считает Бена Аффлека подходящей партией для своей дочери.

Если Гваделупе на стороне Бена, то, возможно, у него есть шанс. Но я думаю, Джен из тех, что выходит замуж по семь или восемь раз. Не могу представить, что когда-нибудь она остепенится и выберет одного мужчину. Она постоянно требует от себя развития в профессиональной жизни, поэтому ее карьера так успешна уже три десятка лет, но и в личной жизни она не может усидеть на месте.

Сама Дженнифер Лопес, сыгравшая свадьбу с Беном Аффлеком в июле этого года, пока не прокомментировала слова бывшего мужа. Артистка очень занята — сразу же после медового месяца в Париже она прилетела в Италию, где выступила на благотворительном вечере LuisaViaRoma в поддержку UNICEF. Ее яркий образ произвел большое впечатление на интернет-пользователей.









Ольга Петелина