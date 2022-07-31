Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Дракона

Вадим Карасев

Идеальных людей не существует — кто-то обязательно имеет как хорошие, так и плохие черты характера. В этот раз эксперты решили рассказать подробно обо всех самых лучших и самых плохих чертах людей, рожденных в год Дракона.

Данное мифическое животное является одним из самых главных в восточном гороскопе. Если вы боли рождены в 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, или 2012 году, то вашим покровителем как раз-таки является Дракон. В формировании характера важную роль играет также стихия человека, поэтому рекомендуем ознакомиться с тем, как ее правильно определять.

Плюсы характера людей, рожденных в год Дракона

Высокий уровень обаяния. Драконы умеют вызывать у людей вокруг уважение и восхищение. Это идет им в плюс, поскольку к ним прислушиваются и их обожают многие знакомые. Это дает им возможность стать очень успешными в финансовых и любовных делах.

Острый ум. Драконы очень быстро думают и с крайне высокой скоростью генерируют новые идеи. Особенно хорошо это заметно в критических ситуациях, когда нужно срочно принять решение или решить какую-то дилемму. Драконы крайне умны и находчивы, чем также вызывают у многих людей уважение.

Оптимизм. Драконы порой кажутся задумчивыми, но они являют собой яркий пример того, каким должно быть идеальное сочетание оптимизма и скептицизма в человеке. Многие из тех, кто был рожден под этим Восточным Знаком, умеют правильно оценивать любую жизненную ситуацию.

Отсутствие преград. Для Драконов нет ничего невозможного. Они всегда знают, что могут добиться любых высот. В большинстве случаев именно так и происходит. Их дух практически невозможно сломить. По этой причине люди идут за ними и вдохновляются победами Драконов.

Они никуда не торопятся. Порой это можно счесть за минус, но в основном неторопливость объясняется высоким вниманием к деталям. Люди данного года рождения очень внимательны к мелочам, поэтому отлично справляются с задачами любого уровня сложности.

Умеренная самокритика. Эти люди знают, что совершают ошибки, поэтому из самооценку нельзя назвать завышенной. Они постоянно самосовершенствуются и разбирают свои ошибки. Это позволяет им становиться еще более эффективными в работе, в отношениях.

Любознательность. Драконам очень интересны новые знания, опыт. Эти люди постоянно изучают что-то новое и пробуют себя в новых профессиях, делах. Это повышает их интеллект и открывает перед ними новые возможности.

Проницательность. Обмануть Дракона практически невозможно. Причин для этого есть несколько. Во-первых, они каким-то необъяснимым образом чувствуют ложь и притворство. Во-вторых, они крайне наблюдательны, поэтому помнят, что им говорили другие люди, а самое главное — как они это делали.

Склонность к романтике. Драконы любят красивые места, приятных людей, долгие разговоры, интересные места, свидания. Вы можете сказать, что это любят многие, и будете правы, но Драконы в этом плане уникальны, ведь они не устают от романтики. Это свойственно как мужчинам, так и женщинам. Склонность к романтике иногда можно записать в минусы, потому что многие люди от нее достаточно быстро устают.

Минусы характера людей, рожденных в год Дракона

Высокий уровень избирательности в общении. Драконы могут быть хорошими товарищами всем и каждому, но стать их другом и соратником порой крайне непросто. Для этого вам, возможно, придется пройти множество проверок. Дракон не станет безосновательно доверять кому-попало. Это сложно отнести к очевидным минусам, но порой с Драконом действительно сложно добиться доверительных отношений.

Мстительность. Драконы не таят на вас зла и обид, но если вы перешли им дорогу, жестоко предав их или сделав им что-то плохое, они в будущем не упустят шанса вам отомстить. Скорее всего, они сделают это даже в том случае, если вы попросили прощения.

Трудоголизм. Драконы довольно часто очень сильно любят свою работу или бизнес. Они погружаются в дела с головой, иногда забывая про всех и про всё. Это очень не нравится их второй половинке, друзьям и родственникам. Близким людям иногда кажется, что Драконы любят свою работу больше чем их.