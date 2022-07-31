Последние новости Донбасса: в России придумали, как бороться с американскими HIMARS на фронте

Вадим Карасев

Россия увеличила группировку "Искандеров-М" и высокоточных ракет класса "воздух — земля", базирующихся на истребителях и бомбардировщиках, заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Это позволит российским ВС эффективно ликвидировать реактивную артиллерию HIMARS, поставляемую Киеву из США.

За счет увеличения средств воздействия, в том числе с самолетов, Россия сможет доставать американские HIMARS, и если раньше мы знали, где они находятся, то были трудности с их подавлением и уничтожением.

"Нашей задачей является максимальное уплотнение ПВО и принятие мер для того, чтобы потери HIMARS были ощутимыми. Пока США отправляют на Украину десять HIMARS, мы за это время ликвидируем пятнадцать таких установок и делаем поставки этого вооружения бессмысленными. После налаживания этого процесса в Пентагоне заговорят о неактуальности поставок HIMARS".

Эксперт считает, что Вашингтон не будет объяснять Киеву отказ в поставках РСЗО успехами российских военных, однако это будет и так для всех очевидным.



Союзные силы продолжают давление в районах Северска, Бахмута и Славянска

Карта оперативной обстановки в районе Авдеевки под Донецком

Вооруженные силы РФ усиливают поражение украинских позиций на окраинах Артемовска после взятия Клиновского и Покровского. В юго-восточном направлении от Артемовска после зачистки Углегорской ТЭС и Новолуганского Российская армия освободила часть Семигорья и расширяет зону контроля в районе Новолуганского и Доломитного. После завершения боев за Семигорье ожидается начало полноценных боев за Кодему. ВСУ продолжают обстреливать из тяжелых РСЗО цели в глубине Донбасса. Ведутся бои в Бахмутском, Белогоровке, Яковлевке, в районе Серебрянки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки. В Соледаре ВС РФ наносят удары по скоплениям ВСУ.

Противник продолжает удерживать ключевые высоты вокруг Северска после переброски резервов со славянского направления. На данный момент под контролем ВСУ остается дорога Северск-Соледар, но артиллерия ВС РФ продолжает наносить удары.

В районе Пришиба, Сидорова, Долины, Богородичного ведутся позиционные бои, существенных подвижек в этой части фронта нет. Без изменений и на Изюмском направлении, а также в районе Балаклеи. В районе Большой Камышевахи ведутся среднеинтенсивные бои.



Под Херсоном задержали наводчиков американских HIMARS

Карта оперативной обстановки в районе Николаева и Херсона

В Херсонской области удалось задержать местных жителей, которые передавали ВСУ данные для удара по поселку Брилевка.

"На Брилевку, которую позавчера обстреляли ВСУ, навели местные жители. Наводчики задержаны", - указал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Напомним, что над Антоновкой и Брилевкой Херсонской области, а также Херсоном были перехвачены 10 снарядов реактивных систем залпового огня "Ольха" и HIMARS.

Украинские военные неоднократно заявляли, что российская армия "наступает на Херсон". Теперь риторика сместилась к "наступлению ВС РФ на Николаев". Эксперты указывают, что в условиях, когда ВСУ необходимо не только тратить все больше сил, но и смиряться с растущими потерями после неудачных попыток наступлений у Высокополья, Давыдова Брода и Белогорки, акцент начал делаться на удары по мостам через Днепр, по складам боеприпасов российских войск, а также на терактах на освобожденных от украинских националистов территориях. Наиболее опасным для ВС РФ сейчас является Криворожское направление, тогда как наступление ВСУ со стороны Николаева представляется маловероятным.