Представитель Сергея Шнурова рассказал об его эмиграции
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Представитель Сергея Шнурова рассказал об его эмиграции

Представитель Сергея Шнурова рассказал об его эмиграции
Певец Сергей Шнуров уехал с женой за границу. Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров уехал из России несколько дней назад, а в приближенных к артисту кругах сразу зашептали — певец эмигрировал. Пресс-секретарь музыкального коллектива Дмитрий Гугучкин пролил свет на отъезд эпатажного рок-музыканта.
«Я не знаю, откуда берется эта информация, — удивился Гугучкин слухам. — Группа в отпуске. Кто и где находится — это его личное дело», цитирует ТАСС . Напомним, сейчас Шнуров вместе с женой Ольгой Захаровой находится в одном из отелей Швейцарии. Свой отъезд музыкант не прокомментировал, зато это сделал экс-участник группы «Ленинград» Стас Барецкий.
# Шоу-бизнес Шнуров Сергей
По материалам: z-aya

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