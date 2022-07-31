Представитель Сергея Шнурова рассказал об его эмиграции

Певец Сергей Шнуров уехал с женой за границу. Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров уехал из России несколько дней назад, а в приближенных к артисту кругах сразу зашептали — певец эмигрировал. Пресс-секретарь музыкального коллектива Дмитрий Гугучкин пролил свет на отъезд эпатажного рок-музыканта.«Я не знаю, откуда берется эта информация, — удивился Гугучкин слухам. — Группа в отпуске. Кто и где находится — это его личное дело», цитирует ТАСС . Напомним, сейчас Шнуров вместе с женой Ольгой Захаровой находится в одном из отелей Швейцарии. Свой отъезд музыкант не прокомментировал, зато это сделал экс-участник группы «Ленинград» Стас Барецкий.