Презентация Влада Лисовца едва не обернулась трагедией

Стилист Влад Лисовец был в шоке от произошедшего. Известный стилист и ведущий Владислав Лисовец в одном из торговых центров Ульяновска провел мастер-класс. Эксперт моды охотно общался с публикой, давая советы о том, что нужно носить, а каких сочетаний лучше избегать. Встреча проходила спокойно и в радушной обстановке, но в какой-то момент что-то пошло не так. Во время презентации с образами, которую Лисовец подготовил специально для ульяновцев, одной из слушательниц стало плохо. Девушка на глазах у ведущего упала в обморок.Лисовца обескуражило произошедшее. Зал засуетился, но в результате все обошлось. Зрительницу вывели на воздух, где ей стало лучше, сообщает «КП-Ульяновск». «Ульяновск, вы молодцы, конечно. Умеете запомниться», — дрожащим голосом проговорил Лисовец. Ранее Лисовец впервые рассказал о своих тайных дочках от бывшей возлюбленной. Как оказалось, наследницам уже 26 лет.