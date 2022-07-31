Президент рассказал о значении Морской доктрины

В Морской доктрине Россия обозначила, что будет обеспечивать задачи безопасности. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе выступления на параде в честь Дня Военно-морского флота, сообщается на сайте Кремля.

Перед началом основной части Главного военно-морского парада в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости состоялась церемония подписания указов об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава ВМФ России.

«Утверждена также и новая Морская доктрина России. Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России», — отметил Путин.





Он также подчеркнул, что в первую очередь речь идет об Арктической акватории, водах Черного, Охотского и Берингова морей, а также о Балтийском и Курильском проливах. Их защита будет обеспечиваться твердо и всеми средствами, заключил глава государства.

Кроме того, из документа следует, что будет активизирована морская деятельность на архипелагах Шпицберген, Земля Франца Иосифа, Новая Земля и острове Врангеля. Доктрина также относит к основным угрозам российской безопасности курс Соединенных Штатов на доминирование в Мировом океане и рост активности НАТО, а одним из рисков для морской деятельности обозначаются внезапно возникающие и труднопрогнозируемые пандемии опасных заболеваний.

В ходе выступления на параде Путин также сообщил, что в ближайшие месяцы начнется поставка Вооруженным силам России гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон». Первым с этим оружием заступит на боевое дежурство фрегат «Адмирал Горшков».